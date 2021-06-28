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"Местные акимы как боги". Депутаты НПК раскритиковали правительство из-за выборов
"Местные акимы как боги". Депутаты НПК раскритиковали правительство из-за выборов
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