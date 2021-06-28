Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Местные акимы как боги". Депутаты НПК раскритиковали правительство из-за выборов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41809
"Местные акимы как боги". Депутаты НПК раскритиковали правительство из-за выборов
Отправлено: 28.06.21 - 15:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подготовка к выборам в Казахстане фактически провалена правительством. С таким заявлением выступили депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана. Они заявили, что против участия в предстоящих выборах действующих акимов.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2420
Re: "Местные акимы как боги". Депутаты НПК...
Отправлено: 28.06.21 - 15:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
слишком велика вероятность, что они задействуют адмресурс, и о справедливой борьбе не будет и речи


Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS