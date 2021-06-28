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≡ Вновь в "желтой" зоне - Динамика заболеваемости КВИ продолжает расти в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41809
Вновь в "желтой" зоне - Динамика заболеваемости КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 28.06.21 - 13:10
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За 27 июня в регионе зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,25%. Напомним, после снижения числа заболевших до 30 человек за сутки в последние три дня наблюдается рост заболеваемости.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
421
Re: Вновь в "желтой" зоне - Динамика заболеваемости...
Отправлено: 28.06.21 - 13:10
#1
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Цитата:
Костанайская область перешла в "желтую" зону по распространению коронавируса, сообщает Tengrinews.kz. В этой же зоне находятся Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Кызылординская и Мангистауская области. В "красной" зоне 5 регионов: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

Источник:

Ну да,в аккурат к принудительной вакцинации.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2420
Вновь в "желтой" зоне - Динамика заболеваемости КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 28.06.21 - 13:49
#2
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