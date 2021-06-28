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≡ EURO 2020: чешская сенсация и сложение португальцами чемпионских полномочий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41809
EURO 2020: чешская сенсация и сложение португальцами чемпионских полномочий
Отправлено: 28.06.21 - 12:50
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Двумя матчами в испанской Севилье и венгерском Будапеште продолжилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, после которых определились участники двух четвертьфинальных пар.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
47
Re: EURO 2020: чешская сенсация и сложение португальцами...
Отправлено: 28.06.21 - 12:50
#1
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Пепе, кстати, отпахал неплохо в этом матче (смотрел только 2 тайм), как и Криш.
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