Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+26°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41806
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане намерены ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг и промышленных предприятий, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих противопоказаний к ней). Поддерживаете ли вы такую меру?
Результаты опроса

Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2750
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция газеты, проведите беседу с составителем как вопросов, так и ответов на опрос.
Либо должно быть просто да/нет
Либо выбор нескольких вариантов
никто в здравом уме не делает опросов, где ответы дополняют друг друга. :-)
Не играйте в объективность, у вас не выходит

[Исправлено: Медный, 28.06.2021 - 00:13]
Профайл
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2750
Re: В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свет это?
1. Волна
2. Частица
3. Первое
4. Второе :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14057
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 08:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Свет это? 1. Волна 2. Частица 3. Первое 4. Второе

Совсем неуместное сравнение. Это же не тест на знание объективных вещей, а отражение мнения. Кто-то против таких требований потому что они нарушают права человека, но не против вакцины в принципе. А кто-то против именно вакцины.
Профайл
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2750
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 09:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

разве "дискриминация права человека на труд, что запрещено Конституцией РК", отменяет то, что "Даже сделав прививку, человек все равно может быть переносчиком вируса"?
:-)
Вопрос слишком комплексный чтобы давать такие "однозначные" ответы.

Да, аналогия моя не 100%, на то она и аналогия, приведите свою :lol:

[Исправлено: Медный, 28.06.2021 - 09:59]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8444
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 10:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да. Массовая вакцинация создаст коллективный иммунитет для победы над пандемией.

И тут же
Цитата:
Нет. Даже сделав прививку, человек все равно может быть переносчиком вируса.

Тоесть два ответа из 4 взаимоисключающие а остальные 2 уходят в серую мораль
Напоминает не варианты ответа на опрос
А просто спор двух форумчан
Это также как
Нужно ли обращаться к врачам при заболевании?
Да.Потомучто надо заботиться о здоровье
Нет.Всеовно рано или поздно умрем
И то и то подходит))

[Исправлено: abaika95, 28.06.2021 - 10:35]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10974
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 10:41
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для начала все без исключения вакцины должны пройти тесты заново, учитывая новый штамм "дельта плюс". Если эффективность у вакцин будет ниже заявленной, а скорее всего так и будет - то продолжить разработку, усилить карантинные меры, ввести чрезвычайное положение, все массовые мероприятия отменить.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: drakon, urmas

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS