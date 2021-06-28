Отправлено: - 10:33

Да. Массовая вакцинация создаст коллективный иммунитет для победы над пандемией.

Нет. Даже сделав прививку, человек все равно может быть переносчиком вируса.

[Исправлено: abaika95, 28.06.2021 - 10:35]

Цитата:И тут жеЦитата:Тоесть два ответа из 4 взаимоисключающие а остальные 2 уходят в серую моральНапоминает не варианты ответа на опросА просто спор двух форумчанЭто также какНужно ли обращаться к врачам при заболевании?Да.Потомучто надо заботиться о здоровьеНет.Всеовно рано или поздно умремИ то и то подходит))