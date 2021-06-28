Отправлено: - 08:03

Медный:

Свет это? 1. Волна 2. Частица 3. Первое 4. Второе

Цитата:Совсем неуместное сравнение. Это же не тест на знание объективных вещей, а отражение мнения. Кто-то против таких требований потому что они нарушают права человека, но не против вакцины в принципе. А кто-то против именно вакцины.