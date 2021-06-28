Отправлено: - 00:12

[Исправлено: Медный, 28.06.2021 - 00:13]

Уважаемая редакция газеты, проведите беседу с составителем как вопросов, так и ответов на опрос.Либо должно быть просто да/нетЛибо выбор нескольких вариантовникто в здравом уме не делает опросов, где ответы дополняют друг друга.Не играйте в объективность, у вас не выходит