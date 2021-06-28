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≡ В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41805
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:12
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В Казахстане намерены ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг и промышленных предприятий, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих противопоказаний к ней). Поддерживаете ли вы такую меру?
Результаты опроса

Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2749
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:12
#1
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Уважаемая редакция газеты, проведите беседу с составителем как вопросов, так и ответов на опрос.
Либо должно быть просто да/нет
Либо выбор нескольких вариантов
никто в здравом уме не делает опросов, где ответы дополняют друг друга. :-)
Не играйте в объективность, у вас не выходит

[Исправлено: Медный, 28.06.2021 - 00:13]
Профайл
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2749
Re: В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:17
#2
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Свет это?
1. Волна
2. Частица
3. Первое
4. Второе :lol:
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