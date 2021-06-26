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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41803
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14056
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 20:54
#135
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Цитата:
abaika95:
Вроде твой первый комментарий по теме не сильно совпадает с аргументацией таноми ?

Всё то же самое, только другими словами.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7195
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 20:59
#136
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Цитата:
abaika95:
Это грубость с вашей стороны

Но может быть, только это не Алекс. Ищите и найдёте? ;-)
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