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≡ «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41803
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:12
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С 22 июня 1941 года Кустанайская область оказалась в тыловой зоне. 22 июня в Кустанае проведен общегородской митинг, где участвовали до 10 000 человек. 23-24 июня прошли митинги на предприятиях, в городских кварталах. Все выступающие заверяли о готовности вести борьбу с фашизмом, коллективы брали обязательства самоотверженно трудиться. В первые 20 минут после митинга судебных работников в Фонд обороны Родины внесли облигаций на 7 000 рублей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8442
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 21:21
#15
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Кстати Йанг зацени вывеску тут
На двух языках уже зачёт
Но на казахском мелким шрифтом а на русском крупном
Это стиль такой как у супермаркета смолл ? Или супермаркет просто ценит опыт предков?))
Только немного наоборот
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7193
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 21:50
#16
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Цитата:
abaika95:
А вы за чью жопу болеете ?

Видно у вас чувство такта вообще отсутствует?Цитата:
abaika95:
Тебе как форумной шавке

В ту же корзину.Цитата:
abaika95:
Кто-то Баймагамбетова переименовывает?

Ну Гагарина и кучу всего ещё переименовали же, или это не история города?.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2747
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 01:08
#17
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Знатно трудились наши предки, память и хвала им!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8442
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 10:32
#18
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Цитата:
elektron:
Видно у вас чувство такта вообще отсутствует?

У Алисы которая пишет про "жопу" оно есть а я спросивший у нее, ее же вопрос по сути, уже не имею этого чувства?))
Да вполне двойные стандарты во всей красе)) а вы ещё чето про американские лицемерные стандарты писали))
Цитата:
elektron:
В ту же корзину

В туже корзину плевать
Цитата:
elektron:
Ну Гагарина и кучу всего ещё переименовали же, или это не история города?.

А что Гагарин имеет отношение к городу или к области?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 10:57
#19
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Цитата:
abaika95:
А что Гагарин имеет отношение к городу или к области?

Не-а, не имеет. Как и космос вцелом к Казахстану. Просто ступени ракеты можно сбрасывать не боясь никого зашибить случайно, ну и посадка проще. Без обид, но обьективно это правда.

[Исправлено: maxsaf, 25.06.2021 - 11:04]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8442
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 11:56
#20
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Цитата:
maxsaf:
Не-а, не имеет. Как и космос вцелом к Казахстану.

Без обид но космос имеет отношение,и улица если по справедливости не истеря но осталась в костанае))
Только вот локально какое отношение имеет Гагарин к региону? Никакого
А Баймагамбетов прямое
Цитата:
maxsaf:
Просто ступени ракеты можно сбрасывать не боясь никого зашибить случайно, ну и посадка проще. Без обид, но обьективно это правда.

А что тут обижаться
Казахстан огромная незаселенная страна
Тут хоть станцию МКС сбрасывай как в океан
Мало кто заметит
Когда возле населенных пунктов ступени падают тут вопрос другой
Государство должно вмешаться
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 20:05
#21
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Цитата:
abaika95:
не истеря но осталась в костанае)) Только вот локально какое отношение имеет Гагарин к региону? Никакого

Ну так и уберите ее тогда. Кто в доме хозяин? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 20:09
#22
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Цитата:
abaika95:
Без обид но космос имеет отношение

Какое? :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12159
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 20:10
#23
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Цитата:
maxsaf:
Ну так и уберите ее тогда


ты кого спрашиваешь?
у него то гражданства нет,
оралмал пока.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7193
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 27.06.21 - 18:24
#24
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Цитата:
abaika95:
В туже корзину плевать

Плевать вы однако хорошо научились, сразу видно. :lol: Цитата:
abaika95:
У Алисы которая пишет про "жопу" оно есть а я спросивший у нее, ее же вопрос по сути, уже не имею этого чувства?))

Вот опять не понятно вам, одно дело обобщённое обсуждение мнения, и совсем другое - личное обращение к женщине или девушке. Вам не дано. ;-) Цитата:
abaika95:
А что Гагарин имеет отношение к городу или к области?

Какое отношение он лично имеет к Кустанаю, не скажу, но улица более 30-лет (если не более, грубо подсчитать лет 40-50 вполне выходят) существовала однако.
И чем не история города? Зачем переименовывать?

[Исправлено: elektron, 27.06.2021 - 13:36]

[Исправлено: elektron, 27.06.2021 - 13:41]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8442
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 27.06.21 - 19:04
#25
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Цитата:
maxsaf:
Ну так и уберите ее тогда. Кто в доме хозяин

В вашем хозяева меньшинства)
У нас пока старики из "совка"
Как уйдут,переименуют
Сейчас лучше не трогать)/
Цитата:
maxsaf:
Какое?

Ну банально территориальное
Цитата:
alex_60:
оралмал пока.

Дядьку и палками видно били
Оралманы в 90ые из Монголии в основном приезжали
Злые были это да
Вот Шурка и попадал под раздачу
Комплексы,комплексы
Цитата:
elektron:
Плевать вы однако хорошо научились, сразу видно

Троллинг
Уровень электрон
Цитата:
elektron:
Вот опять не понятно вам, одно дело обобщённое обсуждение мнения, и совсем другое - личное обращение к женщине или девушке

Если девушка или женщина позволяет себе писать слова жопа применительно к неким людям
То что такого написать также про нее ?
Вроде как культурой тут не пахло изначальноЦитата:
elektron:
Какое отношение он лично имеет к Кустанаю, не скажу, но улица более 30-лет (если не более, грубо подсчитать лет 40-50 вполне выходят) существовала однако. И чем не история города? Зачем переименовывать?

История города потомучто в городе была улица Гагарина 40 лет ?
Так она и сейчас есть только место немного поменяла)
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