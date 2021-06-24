Отправлено: - 10:32

elektron:

Видно у вас чувство такта вообще отсутствует?

elektron:

В ту же корзину

elektron:

Ну Гагарина и кучу всего ещё переименовали же, или это не история города?.

Цитата:У Алисы которая пишет про "жопу" оно есть а я спросивший у нее, ее же вопрос по сути, уже не имею этого чувства?))Да вполне двойные стандарты во всей красе)) а вы ещё чето про американские лицемерные стандарты писали))Цитата:В туже корзину плеватьЦитата:А что Гагарин имеет отношение к городу или к области?