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≡ Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41803
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 12:02
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Пионерские лагеря для многих, рожденных в СССР, это костры, пение под гитару, речевки, «Зарница», походы в лес. Мы решили вспомнить, как проходил летний отдых советских детей, и посмотреть, что сейчас находится на местах детского отдыха.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7507
Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 12:02
#1
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Открыл свой старенький фотоальбом.
Вот и моё сохранившееся воспоминание о беззаботном пионерском детстве.
Тогда еще пионерский лагерь "Энергетик", 1991 год, верхний ряд, третий слева

Помотало меня в детстве по лагерям... 4 ходки... от звонка до звонка:
1990- Арман
1991 - Энергетик
1993 - им.Гайдара (уже просто лагерь отдыха)
1994 - Солнечный (возле Соснового бора)
Воспоминания только хорошие... Вот где была реальная забота великой страны о своих детях.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7507
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 12:11
#2
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Лагерь им.Гайдара был тоже на Каменскуральском озере.... какая природа красивая. На понтоне озера ловили раков на кусок мяса взятого в обед в столовой. Его привязывали на веревку, утяжеляли камнем и в воду. Повара потом нам сварили кастрюлю нашего улова. Тогда не повезло с погодой, шли часто дожди и было прохладно, но в лесу собирали грибы, сушили на нитках и увезли потом домой. В ту смену был невероятные поход с ночевкой в лесу у костра, песни, звездной небо и полчища комаров... о всяких пшикалках от насекомых еще никто тогда не слышал.

Счищать размазанные трупы комаров со стен в последний день перед отъездом наверное была традиция во всех лагерях.
Как и праздник Нептуна, Ярмарка, Зарница, спортивная Олимпиада нескольких рядом расположенных лагерей, королевская ночь с огромным костром перед отъездом, измазывание ночью девчонок зубной пастой, дискотеки под Комбинацию и Газманова. ... и никаких телефонов!

[Исправлено: yudjin, 27.06.2021 - 12:13]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7959
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 13:13
#3
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Я в "Юном геологе" был.Насмотревшись фильмов про пионерлагеря,с кострами и походами в лес,с нетерпением ждал тот день когда нас наконец то посадили в автобус и отвезли в лагерь.
На деле оказалось всё не так,в лес нельзя,на озеро нельзя,в столовую строем,вообщем тоска смертная.Откинулся раньше срока,приехал домой,вот это красота,сел на велик и с пацанами купаться ,забредать,жарить рыбку на костре,вот это настоящий отдых и свобода.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2416
Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 13:28
#4
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12159
Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 14:52
#5
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Романтик. лагерь.
Козлов там был.
наилучшие воспоминания.
кто там не был не поймет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8442
Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 15:54
#6
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Цитата:
1991 - Энергетик
1993 - им.Гайдара (уже просто лагерь отдыха)
1994 - Солнечный (возле Соснового бора)
Воспоминания только хорошие... Вот где была реальная забота великой страны о своих детях.

Дожили
Юджин-Казахстан 90ых называет великой страной))
Либо тут опять синдром "Титова"
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
279
Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 16:28
#7
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У кого солнце в душе, тот солнцем и делится, а у кого какашки, тот всё обгадит к чему ни притронется...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12159
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 16:50
#8
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Цитата:
гражданин СССР:
У кого солнце в душе, тот солнцем и делится, а у кого какашки, тот всё обгадит к чему ни притронется.


да, добавить нечего.
оралман . надеюсь один такой.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7193
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 17:24
#9
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Цитата:
abaika95:
Дожили

А чего дожили? Последние ниточки, ещё не смотря ни на что функционировали ещё. Долго ломали. Где всё это сегодня?
Сам был в энергетике, правда году так в 1984-ом. Всё так и было как Юджин описывает. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8442
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 18:47
#10
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Цитата:
гражданин СССР:
У кого солнце в душе, тот солнцем и делится, а у кого какашки, тот всё обгадит к чему ни притронется...

Мудрая мысль конечно
Когда Юджин в очередной раз будет гадить в статьях своих,не забудь там свое мудрое изречение написать)) актуально будет
Цитата:
elektron:
А чего дожили? Последние ниточки, ещё не смотря ни на что функционировали ещё. Долго ломали. Где всё это сегодня?

Аааа ну да ну да
в 90ых производства остановились это бардак
А как лагеря работали так это не успели развалить просто)) ЭДПН
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7193
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 18:50
#11
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Цитата:
abaika95:
в 90ых производства остановились это бардак

Не все 90-ые одинаково 90-ые. ;-)
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