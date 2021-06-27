Отправлено: - 18:47

гражданин СССР:

У кого солнце в душе, тот солнцем и делится, а у кого какашки, тот всё обгадит к чему ни притронется...

elektron:

А чего дожили? Последние ниточки, ещё не смотря ни на что функционировали ещё. Долго ломали. Где всё это сегодня?

Цитата:Мудрая мысль конечноКогда Юджин в очередной раз будет гадить в статьях своих,не забудь там свое мудрое изречение написать)) актуально будетЦитата:Аааа ну да ну дав 90ых производства остановились это бардакА как лагеря работали так это не успели развалить просто)) ЭДПН