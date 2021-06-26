Отправлено: - 16:20

Victor Yang: Я никому не собирался угождать, да и мысли не поменялись. Последний мой комментарий - лишь следствие всего что делается и делалось,просто некоторые детали расписал

Создается определенная среда, в которой ясно будет дано понять - Казахстан самостоятельная страна и с Россией ее связывает только общая граница и экономические связи. Когда-то была история общая, но это уже неактуально.

Victor Yang: таноми52: А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром! Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...

Victor Yang:

А "объективным" ты считаешь мнение, которое совпадает с твоим? Ну это тоже нормально.

Victor Yang:

Разве не собираются забыть первоначальные названия населённых пунктов, а вместе с ними и по их "колониальной" истории пройтись мельком? Уже проходили это, когда в СССР были все "плохие" капиталисты и "хорошие" пролетарии, хотя последние были преступниками по своей сути? Разве некоторые "батыры" не были просто бандитами со стороны действующей тогда власти, а сейчас их героизируют просто потому что они были казахами и их личную жажду власти можно натянуть на понятие "борьбы за освобождение казахского народа за независимость"? Ну и к тому же некоторые личности боролись за прямо противоположные идеи, но обе стороны считаются достойными дать название улицы.

Victor Yang:

А что насчёт соратников Тарана и Амангельды? Оба ведь сражались за одно дело, но один оказался" идеологически устаревшим ", а второй почему-то нет. И никто не признаётся что дело не совсем в идеологии.

Victor Yang:

История - наука лёгкого поведения - как скажет власть - так она и ляжет.

Цитата:Нет просто я не понял Как вот эта вполне здравая "не истеричная" мысль Цитата:Могла перерасти вот в это?Цитата:Ясно что риторика не твоя но ты с ней согласилсяВот у меня вызвало диссонансВроде твой первый комментарий по теме не сильно совпадает с аргументацией таноми ?Так по твоему Казахстан всё-таки среду создаёт идеологическую о независимости или пытается чужую шапку на себя нацепить?Цитата:Объективным я считаю мнение которое подаётся не предвзято по национальному,культурному или иному перечню комплексовТаноми явно обиженка тут, вот и выдает свою истерику за мнениеА Ты всегда рассуждал по моему мнению объективно и здраво по огромному перечню вопросов национальных или языковых и я не когда не замечал чтобы тебя заносило в крен радикального отношения к теме по типу "мы вам тут все построили" или "скажите спасибо нам"И да я считая твоё мнение объективным часто спорил с тобой не всегда соглашаясьТоесть для меня объективность мнения не значит одобрение и наоборотЦитата:Ну вот опять жеЯ не могу уловить связь высказанного тут и твоего согласия на мнение таномиОни вроде перечат друг другуЦитата:Ну я мужику котрый под видом бабы тут сидит уже писал об этомАмангельды всё-таки изначально шел как обычный национальный сарбаз поднявшийся против РИ и царской политикиОн не был коммунистом при восстании 1916 годаПотом после революции его спешно обработали в свои ряды как того Махно.Иманову по всей видимости пофиг было с кем воевать против бывших карателей и казаковЯ вполне уверен доживи он до 1920 года он бы и против большевиков поднял восстание)Тут вопрос большой Иманов чей больше,национальный или большивисткий герой?Цитата:История как наука не виноватаТут дело идеологическоеНет в мире и ни в одной стране нет такого объективного учебника истории гдебы все было подано максимально нейтрально)По любому где-нибудь да вылезит косякВот Наполеона при жизни Англичане пытались выдать за дьявола во плоти и всему миру навязывали эту риторикуПрошло 200 лет и чето как-то мир не сильно его поливает всяким за совершенноеВо Франции он вообще национальный геройТакже и Чингисхан и Мухаммед и Македонский и Ричард львиное сердце и Кромвель и Иван Грозный и Сталин (уже) много где не воспринимаются как злодеиДумаю лет через 200 и Гитлер встанет в тот же рядТак что история это дело такоеТеррористы убившие императора тогда были злодеиПотом стали героиА сейчас вообще непонятно как их подавать)) под каким соусомТак будет всегда