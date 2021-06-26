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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41803
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14055
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 01:43
#120
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Цитата:
abaika95:
йанг начал менять свою мысль в угоду большинству)

Я никому не собирался угождать, да и мысли не поменялись. Последний мой комментарий - лишь следствие всего что делается и делалось,просто некоторые детали расписал.
Цитата:
abaika95:
Кто мыслил объективно тут

А "объективным" ты считаешь мнение, которое совпадает с твоим? Ну это тоже нормально. И разве последний комментарий не объективен? Разве не собираются забыть первоначальные названия населённых пунктов, а вместе с ними и по их "колониальной" истории пройтись мельком? Уже проходили это, когда в СССР были все "плохие" капиталисты и "хорошие" пролетарии, хотя последние были преступниками по своей сути? Разве некоторые "батыры" не были просто бандитами со стороны действующей тогда власти, а сейчас их героизируют просто потому что они были казахами и их личную жажду власти можно натянуть на понятие "борьбы за освобождение казахского народа за независимость"? Ну и к тому же некоторые личности боролись за прямо противоположные идеи, но обе стороны считаются достойными дать название улицы. А что насчёт соратников Тарана и Амангельды? Оба ведь сражались за одно дело, но один оказался" идеологически устаревшим ", а второй почему-то нет. И никто не признаётся что дело не совсем в идеологии.
Да тот же казненный Александр Ульянов - террорист по сути и я помню как в начальных классах, когда мне рассказали про него, я ему очень сильно сочувствовал. История - наука лёгкого поведения - как скажет власть - так она и ляжет. Одни и те же действия одних и тех же людей можно трактовать по-разному. Я вот иногда думаю - а что бы было, если бы победил Гитлер? Нет, про "Баварское" я ни в коем случае не фантазирую. Я не могу себе даже представить - какими монстрами бы оказался весь советский народ в учебниках истории.

[Исправлено: Victor Yang, 27.06.2021 - 09:18]

[Исправлено: Victor Yang, 27.06.2021 - 09:22]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 02:04
#121
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Цитата:
abaika95:
Хочется спросить,кто на развитом западе живёт?))

Хочется спросить, в какую тридцатку вы все так стремитесь и зачем? Расслабьтесь и получайте удовольствие - вам никуда не надо :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 03:38
#122
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Цитата:
maxsaf:
Видимо все деньги туда и уходят ))

У серьёзного государства,
сурёзные - выплаты... :lol: :-o
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4713
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 08:16
#123
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Только закончились бурные обсуждения данной темы в местных группах, комментаторы переругались, некоторые перешли грань приличия и стали просто оскорблять, обнажая душевное нутро. Некоторых админ видимо забанил, потому что на утро их не было как и нет их писанины. Сдается мне, тема ономастики болезнена для общества, многие категорично отказываются это принимать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 09:36
#124
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Цитата:
сайлау курманов:
многие категорично отказываются это принимать.

В этом и прикол - собрание одобрит единогласно :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8436
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 16:20
#125
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Цитата:
Victor Yang: Я никому не собирался угождать, да и мысли не поменялись. Последний мой комментарий - лишь следствие всего что делается и делалось,просто некоторые детали расписал
Нет просто я не понял Как вот эта вполне здравая "не истеричная" мысль Цитата:
Создается определенная среда, в которой ясно будет дано понять - Казахстан самостоятельная страна и с Россией ее связывает только общая граница и экономические связи. Когда-то была история общая, но это уже неактуально.

Могла перерасти вот в это?
Цитата:
Victor Yang: таноми52: А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром! Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...

Ясно что риторика не твоя но ты с ней согласился
Вот у меня вызвало диссонанс
Вроде твой первый комментарий по теме не сильно совпадает с аргументацией таноми ?
Так по твоему Казахстан всё-таки среду создаёт идеологическую о независимости или пытается чужую шапку на себя нацепить?
Цитата:
Victor Yang:
А "объективным" ты считаешь мнение, которое совпадает с твоим? Ну это тоже нормально.

Объективным я считаю мнение которое подаётся не предвзято по национальному,культурному или иному перечню комплексов
Таноми явно обиженка тут, вот и выдает свою истерику за мнение
А Ты всегда рассуждал по моему мнению объективно и здраво по огромному перечню вопросов национальных или языковых и я не когда не замечал чтобы тебя заносило в крен радикального отношения к теме по типу "мы вам тут все построили" или "скажите спасибо нам"
И да я считая твоё мнение объективным часто спорил с тобой не всегда соглашаясь
Тоесть для меня объективность мнения не значит одобрение и наоборот




Цитата:
Victor Yang:
Разве не собираются забыть первоначальные названия населённых пунктов, а вместе с ними и по их "колониальной" истории пройтись мельком? Уже проходили это, когда в СССР были все "плохие" капиталисты и "хорошие" пролетарии, хотя последние были преступниками по своей сути? Разве некоторые "батыры" не были просто бандитами со стороны действующей тогда власти, а сейчас их героизируют просто потому что они были казахами и их личную жажду власти можно натянуть на понятие "борьбы за освобождение казахского народа за независимость"? Ну и к тому же некоторые личности боролись за прямо противоположные идеи, но обе стороны считаются достойными дать название улицы.

Ну вот опять же
Я не могу уловить связь высказанного тут и твоего согласия на мнение таноми
Они вроде перечат друг другу

Цитата:
Victor Yang:
А что насчёт соратников Тарана и Амангельды? Оба ведь сражались за одно дело, но один оказался" идеологически устаревшим ", а второй почему-то нет. И никто не признаётся что дело не совсем в идеологии.

Ну я мужику котрый под видом бабы тут сидит уже писал об этом
Амангельды всё-таки изначально шел как обычный национальный сарбаз поднявшийся против РИ и царской политики
Он не был коммунистом при восстании 1916 года
Потом после революции его спешно обработали в свои ряды как того Махно.
Иманову по всей видимости пофиг было с кем воевать против бывших карателей и казаков
Я вполне уверен доживи он до 1920 года он бы и против большевиков поднял восстание)
Тут вопрос большой Иманов чей больше,национальный или большивисткий герой?
Цитата:
Victor Yang:
История - наука лёгкого поведения - как скажет власть - так она и ляжет.

История как наука не виновата
Тут дело идеологическое
Нет в мире и ни в одной стране нет такого объективного учебника истории гдебы все было подано максимально нейтрально)
По любому где-нибудь да вылезит косяк
Вот Наполеона при жизни Англичане пытались выдать за дьявола во плоти и всему миру навязывали эту риторику
Прошло 200 лет и чето как-то мир не сильно его поливает всяким за совершенное
Во Франции он вообще национальный герой
Также и Чингисхан и Мухаммед и Македонский и Ричард львиное сердце и Кромвель и Иван Грозный и Сталин (уже) много где не воспринимаются как злодеи
Думаю лет через 200 и Гитлер встанет в тот же ряд
Так что история это дело такое
Террористы убившие императора тогда были злодеи
Потом стали герои
А сейчас вообще непонятно как их подавать)) под каким соусом
Так будет всегда
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12159
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 16:53
#126
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смыл в унитаз предыдущий пост не читая.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7189
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 16:59
#127
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Цитата:
alex_60:
смыл в унитаз предыдущий пост не читая.

прочитать и понять - разные вещи.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7189
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 17:30
#128
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Цитата:
abaika95:
Нет просто я не понял

Что опять?
Такое бывает, когда ваше субъективное мнение не совпадает с реалиями жизни. :lol:
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7189
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 17:44
#129
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Цитата:
abaika95:
Прошу простить всех моих фанатов за долгое отсутствие

Да не стоит извиняться, было бы за что.
А что уже и работать заставляют? :lol:
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