Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом. Читать новость
abaika95: йанг начал менять свою мысль в угоду большинству)
Я никому не собирался угождать, да и мысли не поменялись. Последний мой комментарий - лишь следствие всего что делается и делалось,просто некоторые детали расписал. Цитата:
abaika95: Кто мыслил объективно тут
А "объективным" ты считаешь мнение, которое совпадает с твоим? Ну это тоже нормально. И разве последний комментарий не объективен? Разве не собираются забыть первоначальные названия населённых пунктов, а вместе с ними и по их "колониальной" истории пройтись мельком? Уже проходили это, когда в СССР были все "плохие" капиталисты и "хорошие" пролетарии, хотя последние были преступниками по своей сути? Разве некоторые "батыры" не были просто бандитами со стороны действующей тогда власти, а сейчас их героизируют просто потому что они были казахами и их личную жажду власти можно натянуть на понятие "борьбы за освобождение казахского народа за независимость"? Ну и к тому же некоторые личности боролись за прямо противоположные идеи, но обе стороны считаются достойными дать название улицы. А что насчёт соратников Тарана и Амангельды? Оба ведь сражались за одно дело, но один оказался" идеологически устаревшим ", а второй почему-то нет. И никто не признаётся что дело не совсем в идеологии. Да тот же казненный Александр Ульянов - террорист по сути и я помню как в начальных классах, когда мне рассказали про него, я ему очень сильно сочувствовал. История - наука лёгкого поведения - как скажет власть - так она и ляжет. Одни и те же действия одних и тех же людей можно трактовать по-разному. Я вот иногда думаю - а что бы было, если бы победил Гитлер? Нет, про "Баварское" я ни в коем случае не фантазирую. Я не могу себе даже представить - какими монстрами бы оказался весь советский народ в учебниках истории.
Только закончились бурные обсуждения данной темы в местных группах, комментаторы переругались, некоторые перешли грань приличия и стали просто оскорблять, обнажая душевное нутро. Некоторых админ видимо забанил, потому что на утро их не было как и нет их писанины. Сдается мне, тема ономастики болезнена для общества, многие категорично отказываются это принимать.
Victor Yang: Я никому не собирался угождать, да и мысли не поменялись. Последний мой комментарий - лишь следствие всего что делается и делалось,просто некоторые детали расписал
Нет просто я не понял Как вот эта вполне здравая "не истеричная" мысль Цитата:
Создается определенная среда, в которой ясно будет дано понять - Казахстан самостоятельная страна и с Россией ее связывает только общая граница и экономические связи. Когда-то была история общая, но это уже неактуально.
Могла перерасти вот в это? Цитата:
Victor Yang: таноми52: А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром! Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...
Ясно что риторика не твоя но ты с ней согласился Вот у меня вызвало диссонанс Вроде твой первый комментарий по теме не сильно совпадает с аргументацией таноми ? Так по твоему Казахстан всё-таки среду создаёт идеологическую о независимости или пытается чужую шапку на себя нацепить? Цитата:
Victor Yang: А "объективным" ты считаешь мнение, которое совпадает с твоим? Ну это тоже нормально.
Объективным я считаю мнение которое подаётся не предвзято по национальному,культурному или иному перечню комплексов Таноми явно обиженка тут, вот и выдает свою истерику за мнение А Ты всегда рассуждал по моему мнению объективно и здраво по огромному перечню вопросов национальных или языковых и я не когда не замечал чтобы тебя заносило в крен радикального отношения к теме по типу "мы вам тут все построили" или "скажите спасибо нам" И да я считая твоё мнение объективным часто спорил с тобой не всегда соглашаясь Тоесть для меня объективность мнения не значит одобрение и наоборот
Цитата:
Victor Yang: Разве не собираются забыть первоначальные названия населённых пунктов, а вместе с ними и по их "колониальной" истории пройтись мельком? Уже проходили это, когда в СССР были все "плохие" капиталисты и "хорошие" пролетарии, хотя последние были преступниками по своей сути? Разве некоторые "батыры" не были просто бандитами со стороны действующей тогда власти, а сейчас их героизируют просто потому что они были казахами и их личную жажду власти можно натянуть на понятие "борьбы за освобождение казахского народа за независимость"? Ну и к тому же некоторые личности боролись за прямо противоположные идеи, но обе стороны считаются достойными дать название улицы.
Ну вот опять же Я не могу уловить связь высказанного тут и твоего согласия на мнение таноми Они вроде перечат друг другу
Цитата:
Victor Yang: А что насчёт соратников Тарана и Амангельды? Оба ведь сражались за одно дело, но один оказался" идеологически устаревшим ", а второй почему-то нет. И никто не признаётся что дело не совсем в идеологии.
Ну я мужику котрый под видом бабы тут сидит уже писал об этом Амангельды всё-таки изначально шел как обычный национальный сарбаз поднявшийся против РИ и царской политики Он не был коммунистом при восстании 1916 года Потом после революции его спешно обработали в свои ряды как того Махно. Иманову по всей видимости пофиг было с кем воевать против бывших карателей и казаков Я вполне уверен доживи он до 1920 года он бы и против большевиков поднял восстание) Тут вопрос большой Иманов чей больше,национальный или большивисткий герой? Цитата:
Victor Yang: История - наука лёгкого поведения - как скажет власть - так она и ляжет.
История как наука не виновата Тут дело идеологическое Нет в мире и ни в одной стране нет такого объективного учебника истории гдебы все было подано максимально нейтрально) По любому где-нибудь да вылезит косяк Вот Наполеона при жизни Англичане пытались выдать за дьявола во плоти и всему миру навязывали эту риторику Прошло 200 лет и чето как-то мир не сильно его поливает всяким за совершенное Во Франции он вообще национальный герой Также и Чингисхан и Мухаммед и Македонский и Ричард львиное сердце и Кромвель и Иван Грозный и Сталин (уже) много где не воспринимаются как злодеи Думаю лет через 200 и Гитлер встанет в тот же ряд Так что история это дело такое Террористы убившие императора тогда были злодеи Потом стали герои А сейчас вообще непонятно как их подавать)) под каким соусом Так будет всегда
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