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Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
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Я робот(Пользователи)
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- 41803
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 12:02
Пионерские лагеря для многих, рожденных в СССР, это костры, пение под гитару, речевки, «Зарница», походы в лес. Мы решили вспомнить, как проходил летний отдых советских детей, и посмотреть, что сейчас находится на местах детского отдыха.
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Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 12:02
Открыл свой старенький фотоальбом.
Вот и моё сохранившееся воспоминание о беззаботном пионерском детстве.
Тогда еще пионерский лагерь "Энергетик", 1991 год, верхний ряд, третий слева
Помотало меня в детстве по лагерям... 4 ходки... от звонка до звонка:
1990- Арман
1991 - Энергетик
1993 - им.Гайдара (уже просто лагерь отдыха)
1994 - Солнечный (возле Соснового бора)
Воспоминания только хорошие... Вот где была реальная забота великой страны о своих детях.
Вот и моё сохранившееся воспоминание о беззаботном пионерском детстве.
Тогда еще пионерский лагерь "Энергетик", 1991 год, верхний ряд, третий слева
Помотало меня в детстве по лагерям... 4 ходки... от звонка до звонка:
1990- Арман
1991 - Энергетик
1993 - им.Гайдара (уже просто лагерь отдыха)
1994 - Солнечный (возле Соснового бора)
Воспоминания только хорошие... Вот где была реальная забота великой страны о своих детях.
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 12:11
Лагерь им.Гайдара был тоже на Каменскуральском озере.... какая природа красивая. На понтоне озера ловили раков на кусок мяса взятого в обед в столовой. Его привязывали на веревку, утяжеляли камнем и в воду. Повара потом нам сварили кастрюлю нашего улова. Тогда не повезло с погодой, шли часто дожди и было прохладно, но в лесу собирали грибы, сушили на нитках и увезли потом домой. В ту смену был невероятные поход с ночевкой в лесу у костра, песни, звездной небо и полчища комаров... о всяких пшикалках от насекомых еще никто тогда не слышал.
Счищать размазанные трупы комаров со стен в последний день перед отъездом наверное была традиция во всех лагерях.
Как и праздник Нептуна, Ярмарка, Зарница, спортивная Олимпиада нескольких рядом расположенных лагерей, королевская ночь с огромным костром перед отъездом, измазывание ночью девчонок зубной пастой, дискотеки под Комбинацию и Газманова. ... и никаких телефонов!
[Исправлено: yudjin, 27.06.2021 - 12:13]
Счищать размазанные трупы комаров со стен в последний день перед отъездом наверное была традиция во всех лагерях.
Как и праздник Нептуна, Ярмарка, Зарница, спортивная Олимпиада нескольких рядом расположенных лагерей, королевская ночь с огромным костром перед отъездом, измазывание ночью девчонок зубной пастой, дискотеки под Комбинацию и Газманова. ... и никаких телефонов!
[Исправлено: yudjin, 27.06.2021 - 12:13]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7959
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 13:13
Я в "Юном геологе" был.Насмотревшись фильмов про пионерлагеря,с кострами и походами в лес,с нетерпением ждал тот день когда нас наконец то посадили в автобус и отвезли в лагерь.
На деле оказалось всё не так,в лес нельзя,на озеро нельзя,в столовую строем,вообщем тоска смертная.Откинулся раньше срока,приехал домой,вот это красота,сел на велик и с пацанами купаться ,забредать,жарить рыбку на костре,вот это настоящий отдых и свобода.
На деле оказалось всё не так,в лес нельзя,на озеро нельзя,в столовую строем,вообщем тоска смертная.Откинулся раньше срока,приехал домой,вот это красота,сел на велик и с пацанами купаться ,забредать,жарить рыбку на костре,вот это настоящий отдых и свобода.
(Полноправные пользователи)
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- 2416
Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 13:28
a
(Полноправные пользователи)
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- 12159
Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 14:52
Романтик. лагерь.
Козлов там был.
наилучшие воспоминания.
кто там не был не поймет.
Козлов там был.
наилучшие воспоминания.
кто там не был не поймет.
(Полноправные пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 15:54
Цитата:
Дожили
Юджин-Казахстан 90ых называет великой страной))
Либо тут опять синдром "Титова"
1991 - Энергетик
1993 - им.Гайдара (уже просто лагерь отдыха)
1994 - Солнечный (возле Соснового бора)
Воспоминания только хорошие... Вот где была реальная забота великой страны о своих детях.
1993 - им.Гайдара (уже просто лагерь отдыха)
1994 - Солнечный (возле Соснового бора)
Воспоминания только хорошие... Вот где была реальная забота великой страны о своих детях.
Дожили
Юджин-Казахстан 90ых называет великой страной))
Либо тут опять синдром "Титова"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 279
Re: Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие...
Отправлено: 27.06.21 - 16:28
У кого солнце в душе, тот солнцем и делится, а у кого какашки, тот всё обгадит к чему ни притронется...
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 12159
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 16:50
Цитата:
да, добавить нечего.
оралман . надеюсь один такой.
гражданин СССР:
У кого солнце в душе, тот солнцем и делится, а у кого какашки, тот всё обгадит к чему ни притронется.
У кого солнце в душе, тот солнцем и делится, а у кого какашки, тот всё обгадит к чему ни притронется.
да, добавить нечего.
оралман . надеюсь один такой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7189
Как «транспортник» стал «сказкой» - Поездка в бывшие пионерские лагеря оказалась путешествием в машине времени
Отправлено: 27.06.21 - 17:24
Цитата:
А чего дожили? Последние ниточки, ещё не смотря ни на что функционировали ещё. Долго ломали. Где всё это сегодня?
Сам был в энергетике, правда году так в 1984-ом. Всё так и было как Юджин описывает.
abaika95:
Дожили
Дожили
А чего дожили? Последние ниточки, ещё не смотря ни на что функционировали ещё. Долго ломали. Где всё это сегодня?
Сам был в энергетике, правда году так в 1984-ом. Всё так и было как Юджин описывает.
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