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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 379 из 379«1...377378379
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.06.21 - 12:26
#5671
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Вчера вечером, вышел - покурить, а они,

тут - летают и летают... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.21 - 14:16
#5672
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Наконец-то, картошка, начала - цвести.

Прокормится - деревенька... :lol: :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.21 - 16:19
#5673
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Цитата:
drakon:
Барбара знает, кого нужно-пригласить, домой.
Я пишу - обращение к ним...


обращение то написал?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.21 - 19:50
#5674
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сколько в германии пицца, скажем паперони диаметром 35 стоит.
сейчас. раньше то примерно помню.
сравнить с нашими ценами.
только не замороженная,
а с пылу с жару.

[Исправлено: alex_60, 18.06.2021 - 19:58]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.21 - 21:06
#5675
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Цитата:
alex_60:
а с пылу с жару.

Если заказать в Пицерии,
то 5,49 евро.Замороженная,
2.49... ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.21 - 21:17
#5676
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Вот такая, минипицца,6 штук, в упаковке.

Весом 540гр., стоит 1.89 Евро... :lol: ;-) :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.06.21 - 13:51
#5677
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У нас плюс 18, идет дождь. Красота... . :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.21 - 19:11
#5678
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А что, в КОстанае, в парке Победы,
цветы к могилам воинов, погибших
в ВОВ, не возлагали?... 8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.21 - 21:25
#5679
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Президент Германии, Штайнмайер,
возложил цветы к памятнику,
Советским Воинам, погибшим,
во время Второй Мировой
Войны... 8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.06.21 - 16:18
#5680
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Вот картошка, у нас в магазине.Урожай, этого

года. Наша местная. 2.5 кг. стоят 2.49 Евро... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.06.21 - 13:16
#5681
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С Праздником, Товарищи!!!

Днём Молодёжи... :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:

[Исправлено: drakon, 27.06.2021 - 13:18]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.06.21 - 14:54
#5682
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Вчера, купил маленький арбуз. Мини они называются.Тут.

Цена, 1.69 евро, за штуку.Они продаются не за килограмм.
Большие, продаются на киллограммы.1.39 евро за 1 кг...
:oops: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.06.21 - 14:57
#5683
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Цитата:
drakon:
Большие, продаются на киллограммы.1.39 евро за 1


700 тенге. недорого.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.06.21 - 15:11
#5684
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просроченные поди.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.06.21 - 15:20
#5685
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Цитата:
alex_60:
700 тенге. недорого.

Через несколько лет, он будет
стоить 3500 тенге за 1 кг.
Инфляцион, брат... :lol: :oops:
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