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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 241 из 241«1...239240241
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.06.21 - 12:10
#3601
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Цитата:
Victor Yang:
ВЫВОД:таракан без лапок не слышит!

Да, примерно к такому выводу Куат и пришел :lol:
ну и пусть бы дальше в сарае исследования проводил, но нет же - ему надо результаты на весь интернет обьявить :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.06.21 - 15:07
#3602
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о, дождь, ну все, все будет хорошо.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.06.21 - 23:39
#3603
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Цитата:
maxsaf:
Так вроде все люди так или иначе потомки обезьян, даже королева - ниче плохого в этом не вижу )

Вы аборигенов Австралии за обезьян считаете?)
А партком знаете на работе об этом?
А то мало ли...может вы и индусов и афро канадцев за людей не считаете?
Цитата:
alex_60:
как и местный оралмал.

Тебе слово оралман как-то очень сильно волнует смотрю
В семье проблемы? Или во дворе обижают?
Извини но я как психолог сразу вижу что у тебя комплекс насчёт слова орал)) а в твоем возрасте и умственном развитии это может довести до трагедии
Цитата:
maxsaf:
Если правоохранительные органы не отреагируют - завтра любой сможет это повторить безнаказанно.

Что он сказал там? Честно Лень матать))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.06.21 - 23:42
#3604
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Цитата:
maxsaf:
но нет же - ему надо результаты на весь интернет обьявить

У него свой канал
Его смотрят тысячи
А вы тут на форуме во флуде
Вас читает человек у которого проблемы либо с оралом либо с оралманами и йанг
Ммммммммм........
Аудитория не большая так сказать))
Так что же вы терпите?
Откройте свой Ютюб канал и несите в массы свои идеи
Если будет интересно я даже может быть поддержу
Я всегда за аргументированную критику и диалог)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 00:00
#3605
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Цитата:
abaika95:
Вы аборигенов Австралии за обезьян считаете?) А партком знаете на работе об этом? А то мало ли...может вы и индусов и афро канадцев за людей не считаете?

Я сторонник теории, что у обезьян и современного человека был общий предок, то есть все люди - дальние родственники обезьян, не важно, индусы или афроканадцы. И если вы спросите, кем я считаю вас лично - я всегда смогу подтвердить свои слова - я считаю вас дальним родственником обезьяны, как собственно и себя. Можете бежать в суд и готовить для меня унитаз :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 00:01
#3606
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Цитата:
abaika95:
Что он сказал там? Честно Лень матать))

Да вам это и не нужно знать, кому надо - тот посмотрел ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 00:23
#3607
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Цитата:
abaika95:
А вы тут на форуме во флуде

Самая веселая ветка юмористического форума - я лучше тут останусь :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 08:32
#3608
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Цитата:
abaika95:


мем.
два раза пока. утренний.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 08:38
#3609
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про порно.
тут один пользователь
вскрыл внутреннею кухню нг.
кто смотрит порно по ночам.
где результаты расследования?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2446
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 11:11
#3610
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Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник располагает
Рихард //Приплыли!//


[Исправлено: таноми52, 27.06.2021 - 11:17]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 14:09
#3611
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Цитата:
abaika95:
Тебе слово оралман как-то очень сильно волнует


о, зашибись
слабое звено найдено.
оралман
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 14:12
#3612
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210.
это цена арбуза сегодня за кг.
вчера 150.
но маленькие.
как смешно.
со свеклы на арбузы все перешли.
барыга считает по ночам бабки
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 14:27
#3613
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Цитата:
alex_60:
про порно.

что то тема не интересна никому?
а в канаде порно есть?
в германии то секса нет, я знаю.
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