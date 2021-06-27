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≡ EURO 2020: четыре мяча датчан и 12-я победа итальянцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41803
EURO 2020: четыре мяча датчан и 12-я победа итальянцев
Отправлено: 27.06.21 - 14:24
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Двумя матчами 1/8 финала стартовала стадия плей-офф. На «Йохан Кройф Арене» встречались полуфиналист ЕВРО-2016 сборная Уэльса и сборная Дании. На стадионе «Уэмбли» играли сборная Италии и впервые пробившаяся на ЕВРО сборная Австрии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12157
Re: EURO 2020: четыре мяча датчан и 12-я победа итальянцев
Отправлено: 27.06.21 - 14:24
#1
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автор просто супер.
и раньше его читал в других источниках.
он же газету издает свою. про спорт.
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