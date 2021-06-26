Отправлено: - 23:39

maxsaf:

Так вроде все люди так или иначе потомки обезьян, даже королева - ниче плохого в этом не вижу )

alex_60:

как и местный оралмал.

maxsaf:

Если правоохранительные органы не отреагируют - завтра любой сможет это повторить безнаказанно.

Цитата:Вы аборигенов Австралии за обезьян считаете?)А партком знаете на работе об этом?А то мало ли...может вы и индусов и афро канадцев за людей не считаете?Цитата:Тебе слово оралман как-то очень сильно волнует смотрюВ семье проблемы? Или во дворе обижают?Извини но я как психолог сразу вижу что у тебя комплекс насчёт слова орал)) а в твоем возрасте и умственном развитии это может довести до трагедииЦитата:Что он сказал там? Честно Лень матать))