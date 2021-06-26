maxsaf: Так вроде все люди так или иначе потомки обезьян, даже королева - ниче плохого в этом не вижу )
Вы аборигенов Австралии за обезьян считаете?) А партком знаете на работе об этом? А то мало ли...может вы и индусов и афро канадцев за людей не считаете? Цитата:
alex_60: как и местный оралмал.
Тебе слово оралман как-то очень сильно волнует смотрю В семье проблемы? Или во дворе обижают? Извини но я как психолог сразу вижу что у тебя комплекс насчёт слова орал)) а в твоем возрасте и умственном развитии это может довести до трагедии Цитата:
maxsaf: Если правоохранительные органы не отреагируют - завтра любой сможет это повторить безнаказанно.
maxsaf: но нет же - ему надо результаты на весь интернет обьявить
У него свой канал Его смотрят тысячи А вы тут на форуме во флуде Вас читает человек у которого проблемы либо с оралом либо с оралманами и йанг Ммммммммм........ Аудитория не большая так сказать)) Так что же вы терпите? Откройте свой Ютюб канал и несите в массы свои идеи Если будет интересно я даже может быть поддержу Я всегда за аргументированную критику и диалог)
abaika95: Вы аборигенов Австралии за обезьян считаете?) А партком знаете на работе об этом? А то мало ли...может вы и индусов и афро канадцев за людей не считаете?
Я сторонник теории, что у обезьян и современного человека был общий предок, то есть все люди - дальние родственники обезьян, не важно, индусы или афроканадцы. И если вы спросите, кем я считаю вас лично - я всегда смогу подтвердить свои слова - я считаю вас дальним родственником обезьяны, как собственно и себя. Можете бежать в суд и готовить для меня унитаз
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