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≡ Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник располагает
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41802
Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник располагает
Отправлено: 27.06.21 - 08:36
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О том, что чиновники должны быть ближе к народу, быть открытыми, реагировать на нужды людей, говорили не раз и Токаев, и в свое время Назарбаев. Однако, как говорится, воз и ныне там. Мы все ждем этих результатов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4713
Re: Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник...
Отправлено: 27.06.21 - 08:36
#1
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Только вчера я доказывал своим оппонентам, идея коммунистов о всеобщем равенстве просто утопия. Так и тут, что толку призывать к совести наглых, бессовестных чиновников и депутатов думающих только о своем кармане.
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§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
139
Re: Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник...
Отправлено: 27.06.21 - 10:45
#2
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долг растет, как и цены вокруг. Но госаппарат и олигархов это не пугает.За весь период независимости семья и ее окружение стали самыми богатыми в нашем регионе. А внешний долг ляжет на все население. Лидер нации принял страну с нулевым долгом, а передал власть уже в 152 миллиарда долларов. Ну раз ты лидер нации и в результате своего руководства сказочно обогатился и создал такой долг, то неплохо было бы при пересдаче полномочий обнулить долг, т.е. погасить его и вернуть этот вопрос в первоначальное состояние. Но этого не наблюдаем. А долг будет в первую очередь влиять на цены. Именно его доля будет вложена в ценник всех товаров. По другому никак нельзя его аннулировать, только через кошельки и карманы народа. Ну а где же наше мудрое руководство? А оно в это время легализует ошибки госслужащих, которые без злого умысла берут взятки. Над этим моментом весь нормальный мир смеется. Приплыли.
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