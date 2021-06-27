Re: Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник...

Отправлено: - 10:45

долг растет, как и цены вокруг. Но госаппарат и олигархов это не пугает.За весь период независимости семья и ее окружение стали самыми богатыми в нашем регионе. А внешний долг ляжет на все население. Лидер нации принял страну с нулевым долгом, а передал власть уже в 152 миллиарда долларов. Ну раз ты лидер нации и в результате своего руководства сказочно обогатился и создал такой долг, то неплохо было бы при пересдаче полномочий обнулить долг, т.е. погасить его и вернуть этот вопрос в первоначальное состояние. Но этого не наблюдаем. А долг будет в первую очередь влиять на цены. Именно его доля будет вложена в ценник всех товаров. По другому никак нельзя его аннулировать, только через кошельки и карманы народа. Ну а где же наше мудрое руководство? А оно в это время легализует ошибки госслужащих, которые без злого умысла берут взятки. Над этим моментом весь нормальный мир смеется. Приплыли.