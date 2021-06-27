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≡ Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник располагает
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41801
Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник располагает
Отправлено: 27.06.21 - 08:36
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О том, что чиновники должны быть ближе к народу, быть открытыми, реагировать на нужды людей, говорили не раз и Токаев, и в свое время Назарбаев. Однако, как говорится, воз и ныне там. Мы все ждем этих результатов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4713
Re: Николай ВОРОНИН: Президент предполагает, а чиновник...
Отправлено: 27.06.21 - 08:36
#1
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Только вчера я доказывал своим оппонентам, идея коммунистов о всеобщем равенстве просто утопия. Так и тут, что толку призывать к совести наглых, бессовестных чиновников и депутатов думающих только о своем кармане.
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