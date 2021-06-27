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О том, что чиновники должны быть ближе к народу, быть открытыми, реагировать на нужды людей, говорили не раз и Токаев, и в свое время Назарбаев. Однако, как говорится, воз и ныне там. Мы все ждем этих результатов.