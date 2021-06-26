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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41801
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14055
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 01:43
#120
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Цитата:
abaika95:
йанг начал менять свою мысль в угоду большинству)

Я никому не собирался угождать, да и мысли не поменялись. Последний мой комментарий - лишь следствие всего что делается и делалось,просто некоторые детали расписал.
Цитата:
abaika95:
Кто мыслил объективно тут

А "объективным" ты считаешь мнение, которое совпадает с твоим? Ну это тоже нормально. И разве последний комментарий не объективен? Разве не собираются забыть первоначальные названия населённых пунктов, а вместе с ними и по их "колониальной" истории пройтись мельком? Уже проходили это, когда в СССР были все "плохие" капиталисты и "хорошие" пролетарии, хотя последние были преступниками по своей сути? Разве некоторые "батыры" не были просто бандитами со стороны действующей тогда власти, а сейчас их героизируют просто потому что они были казахами и их личную жажду власти можно натянуть на понятие "борьбы за освобождение казахского народа за независимость"? Ну и к тому же некоторые личности боролись за прямо противоположные идеи, но обе стороны считаются достойными дать название улицы. А что насчёт соратников Тарана и Амангельды? Оба ведь сражались за одно дело, но один оказался" идеологически устаревшим ", а второй почему-то нет. И никто не признаётся что дело не совсем в идеологии.
Да тот же казненный Александр Ульянов - террорист по сути и я помню как в начальных классах, когда мне рассказали про него, я ему очень сильно сочувствовал. История - наука лёгкого поведения - как скажет власть - так она и ляжет. Одни и те же действия одних и тех же людей можно трактовать по-разному. Я вот иногда думаю - а что бы было, если бы победил Гитлер? Нет, про "Баварское" я ни в коем случае не фантазирую. Я не могу себе даже представить - какими монстрами бы оказался весь советский народ в учебниках истории.

[Исправлено: Victor Yang, 27.06.2021 - 09:18]

[Исправлено: Victor Yang, 27.06.2021 - 09:22]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 02:04
#121
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Цитата:
abaika95:
Хочется спросить,кто на развитом западе живёт?))

Хочется спросить, в какую тридцатку вы все так стремитесь и зачем? Расслабьтесь и получайте удовольствие - вам никуда не надо :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22093
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 03:38
#122
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Цитата:
maxsaf:
Видимо все деньги туда и уходят ))

У серьёзного государства,
сурёзные - выплаты... :lol: :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4713
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 08:16
#123
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Только закончились бурные обсуждения данной темы в местных группах, комментаторы переругались, некоторые перешли грань приличия и стали просто оскорблять, обнажая душевное нутро. Некоторых админ видимо забанил, потому что на утро их не было как и нет их писанины. Сдается мне, тема ономастики болезнена для общества, многие категорично отказываются это принимать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10972
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 09:36
#124
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Цитата:
сайлау курманов:
многие категорично отказываются это принимать.

В этом и прикол - собрание одобрит единогласно :lol:
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