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≡ Пляжа нет, и вряд ли будет - О культуре, инвестпроектах, приоритетах бюджета и перспективах Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41801
Пляжа нет, и вряд ли будет - О культуре, инвестпроектах, приоритетах бюджета и перспективах Рудного
Отправлено: 26.06.21 - 23:18
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Городской пляж – место встречи изменить нельзя! У берега плещутся лодки, доступные всем желающим. Фонтанчики с питьевой водой, будочки с мороженым, охлажденными напитками… Ничего этого нет у жителей Рудного. И неизвестно когда будет.
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Виктория Коган
§ Виктория Коган
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
4
Re: Пляжа нет, и вряд ли будет - О культуре, инвестпроектах,...
Отправлено: 26.06.21 - 23:18
#1
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хорошая статья! Автор Спасибо!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4713
Re: Пляжа нет, и вряд ли будет - О культуре, инвестпроектах,...
Отправлено: 27.06.21 - 07:58
#2
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Наверняка в каждом городе можно раскопать и призвать к ответу атракционных мастеров как у нас в Рудном, но где взять столько гиньятовых, считаю только благодаря ему удалось это дело довести до конца. Раз никто не хочет связываться с подмоченной репутацией акиматом и построить пляж, надо привлечь народные массы на платной основе, ну вроде субботника
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