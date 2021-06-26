Re: Пляжа нет, и вряд ли будет - О культуре, инвестпроектах,...

Отправлено: - 07:58

Наверняка в каждом городе можно раскопать и призвать к ответу атракционных мастеров как у нас в Рудном, но где взять столько гиньятовых, считаю только благодаря ему удалось это дело довести до конца. Раз никто не хочет связываться с подмоченной репутацией акиматом и построить пляж, надо привлечь народные массы на платной основе, ну вроде субботника