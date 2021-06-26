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abaika95:

йанг начал менять свою мысль в угоду большинству)

abaika95:

Кто мыслил объективно тут

Цитата:Я никому не собирался угождать, да и мысли не поменялись. Последний мой комментарий - лишь следствие всего что делается и делалось,просто некоторые детали расписал.Цитата:А "объективным" ты считаешь мнение, которое совпадает с твоим? Ну это тоже нормально. И разве последний комментарий не объективен? Разве не собираются забыть первоначальные названия населённых пунктов, а вместе с ними и по их "колониальной" истории пройтись мельком? Уже проходили это, когда в СССР были все "плохие" капиталисты и "хорошие" пролетарии, хотя последние, по своей сути, были преступниками по своей сути? Разве некоторые "батыры" не были просто бандитами со стороны действующей тогда власти, а сейчас их героизируют просто потому что они были казахами и их личную жажду власти можно натянуть на понятие "борьбы за освобождение казахского народа за независимость"? Да тот же казненный Александр Ульянов - террорист по сути и я помню как в начальных классах, когда мне рассказали про него, я ему очень сильно сочувствовал. История - наука лёгкого поведения - как скажет власть - так она и ляжет. Одни и те же действия одних и тех же людей можно трактовать по-разному. Я вот иногда думаю - а что бы было, если бы победил Гитлер? Нет, про "Баварское" я ни в коем случае не фантазирую. Я не могу себе даже представить - какими монстрами бы оказался весь советский народ в учебниках истории.