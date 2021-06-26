Отправлено: - 23:51

таноми52:

А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром! Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...

Цитата:Согласен. Ну примерно это и имел ввиду. При всем этом ещё будут описывать "тяжёлый колониальный период", указывая на голод (который был тогда везде, да и не от того что именно эту наародность хотели истребить, а по глупости красных комиссаров), на Желтоксан, на борьбу "батыров" против РИ Яи советской власти... При этом умалчивая про то что город Тобыл (Самодуровка) появился с русскими пнреселенцами, так же как и Борис-Романовка и Кустанай, да и много остальных областных центров. Рудный, Актау (Шевченко) появились в советские годы. Да, по сути, всё делается под пнреписывание истории, чтобы в фокусе оставались только национальные "герои", а остальные будут уже на задворках.