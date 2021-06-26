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Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41800
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:23
начинать не хочется опять,
бороться с глупостью ума.
бороться с глупостью ума.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2445
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:42
Цитата:
Так вот какими аргументами ты козыряешь, трепло!
abaika95:
А ну да премудрой пескарихе виднее как и почему
А ну да премудрой пескарихе виднее как и почему
Так вот какими аргументами ты козыряешь, трепло!
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:49
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3425
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 15:34
Цитата:
----Снова шалишь ? Будь осторожен! А то снова нарвешься , скучно будет тут тогда .
alex_60:
----Снова шалишь ? Будь осторожен! А то снова нарвешься , скучно будет тут тогда .
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 15:38
Евгений, вы же автор статьи.
почему без вас тут.
наше мнение о статье.
делают невыездным.
и наглым образом удаляют.
хотелось бы узнать ваше мнение.
[Исправлено: alex_60, 26.06.2021 - 17:20]
почему без вас тут.
наше мнение о статье.
делают невыездным.
и наглым образом удаляют.
хотелось бы узнать ваше мнение.
[Исправлено: alex_60, 26.06.2021 - 17:20]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 20:38
Цитата:
Насчет цен на картошку решили не вмешиваться - пусть все идет как идет - само разрулится. А насчет переименований, хлебом не корми - даже во время моратория умудряются брифинг проводить
abaika95:
А переименования продолжаются)))
А переименования продолжаются)))
Насчет цен на картошку решили не вмешиваться - пусть все идет как идет - само разрулится. А насчет переименований, хлебом не корми - даже во время моратория умудряются брифинг проводить
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 20:41
Сделайте одно-два переименования в год, а всех ономастов выгоняйте на поля - пусть картошку лучше сажают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:14
Цитата:
Пусть сначала народ накормят. А то морковка выглядит как кормовая, а стоит как отборная в европе.
Кстати статью счас искать не охота, но стабфонд там вроде около 80-ти тенге за кило закупает, а реализация по 600. Тут Комерсам ещё расти и расти.
maxsaf:
Сделайте одно-два переименования в год
Сделайте одно-два переименования в год
Пусть сначала народ накормят. А то морковка выглядит как кормовая, а стоит как отборная в европе.
Кстати статью счас искать не охота, но стабфонд там вроде около 80-ти тенге за кило закупает, а реализация по 600. Тут Комерсам ещё расти и расти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:18
Цитата:
Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?...
maxsaf:
Насчет цен на картошку решили не вмешиваться
Насчет цен на картошку решили не вмешиваться
Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?...
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:31
Цитата:
Да, по 80 тнг 500 тонн у своих же, интересно, а не создаст ли это дефицит или высокие цены осенью?
elektron:
Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?...
Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?...
Да, по 80 тнг 500 тонн у своих же, интересно, а не создаст ли это дефицит или высокие цены осенью?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 23:34
Прошу простить всех моих фанатов за долгое отсутствие
Есть работа,дела кроме форума
Так что всем ответить нет возможности и интереса
В общем и целом ветка создана для хайпа для поуеховших
И не несёт в себе смысловой нагрузки
Ну автор такой чтож сделаешь
Все давно решено,все давно обсуждено,справедливо и тактично
Что тут еще писать? Да нечего впринципе
Скучно
Есть работа,дела кроме форума
Так что всем ответить нет возможности и интереса
В общем и целом ветка создана для хайпа для поуеховших
И не несёт в себе смысловой нагрузки
Ну автор такой чтож сделаешь
Все давно решено,все давно обсуждено,справедливо и тактично
Что тут еще писать? Да нечего впринципе
Скучно
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14054
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 23:51
Цитата:
Согласен. Ну примерно это и имел ввиду. При всем этом ещё будут описывать "тяжёлый колониальный период", указывая на голод (который был тогда везде, да и не от того что именно эту наародность хотели истребить, а по глупости красных комиссаров), на Желтоксан, на борьбу "батыров" против РИ Яи советской власти... При этом умалчивая про то что город Тобыл (Самодуровка) появился с русскими пнреселенцами, так же как и Борис-Романовка и Кустанай, да и много остальных областных центров. Рудный, Актау (Шевченко) появились в советские годы. Да, по сути, всё делается под пнреписывание истории, чтобы в фокусе оставались только национальные "герои", а остальные будут уже на задворках.
таноми52:
А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром! Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...
А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром! Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...
Согласен. Ну примерно это и имел ввиду. При всем этом ещё будут описывать "тяжёлый колониальный период", указывая на голод (который был тогда везде, да и не от того что именно эту наародность хотели истребить, а по глупости красных комиссаров), на Желтоксан, на борьбу "батыров" против РИ Яи советской власти... При этом умалчивая про то что город Тобыл (Самодуровка) появился с русскими пнреселенцами, так же как и Борис-Романовка и Кустанай, да и много остальных областных центров. Рудный, Актау (Шевченко) появились в советские годы. Да, по сути, всё делается под пнреписывание истории, чтобы в фокусе оставались только национальные "герои", а остальные будут уже на задворках.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 00:08
Цитата:
А че вы тут тогда забыли?
Цитата:
Кому как))
abaika95:
В общем и целом ветка создана для хайпа для поуеховших
В общем и целом ветка создана для хайпа для поуеховших
А че вы тут тогда забыли?
Цитата:
abaika95:
Скучно
Скучно
Кому как))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 00:39
Цитата:
Очень очень очень жаль что йанг начал менять свою мысль в угоду большинству)
Ведь первый комент его был почти прямо отрицательным мнению премудрой пескарихе)
Но нет,согласился
Рашка меняет людей
Кто мыслил объективно тут
Уезжая туда начинают меняться
Не в лучшую не в худшую сторону
Просто меняют мнение в угоду
А это уже путь в никуда)
Жаль йанга
Цитата:
Просто ржу)
Или чё?)
Цитата:
И вам скучно просто вы пытаетесь скрыть это под маской дебильного энтузиазма)
А может не пытаетесь...
Цитата:
Ошибки в системах случаются
Мне смешно
Да нет
Я даже ржу от дибилизма происходящего))
Чел в Канаде на полном серьёзе мониторит наши новости чтобы утешить свое самолюбие что якобы не зря уехал...
А когда его носом тычешь в тоже (а может и хуже) что происходит у них
Он начинает яро отбояриваться
Какбы намекая что у них то...у них то это в порядке вещей
А вот у НАС!!!
Это драма)))
Хочется спросить,кто на развитом западе живёт?))
По всем ощущениям общаясь с поуехвшими что мы)
Victor Yang:
Согласен. Ну примерно это и имел ввиду
Согласен. Ну примерно это и имел ввиду
Очень очень очень жаль что йанг начал менять свою мысль в угоду большинству)
Ведь первый комент его был почти прямо отрицательным мнению премудрой пескарихе)
Но нет,согласился
Рашка меняет людей
Кто мыслил объективно тут
Уезжая туда начинают меняться
Не в лучшую не в худшую сторону
Просто меняют мнение в угоду
А это уже путь в никуда)
Жаль йанга
Цитата:
maxsaf:
А че вы тут тогда забыли?
А че вы тут тогда забыли?
Просто ржу)
Или чё?)
Цитата:
maxsaf:
Кому как))
Кому как))
И вам скучно просто вы пытаетесь скрыть это под маской дебильного энтузиазма)
А может не пытаетесь...
Цитата:
maxsaf:
Плакать или смеяться?" Пенсионерке назначили госвыплату в размере 33 тенге
Плакать или смеяться?" Пенсионерке назначили госвыплату в размере 33 тенге
Ошибки в системах случаются
Мне смешно
Да нет
Я даже ржу от дибилизма происходящего))
Чел в Канаде на полном серьёзе мониторит наши новости чтобы утешить свое самолюбие что якобы не зря уехал...
А когда его носом тычешь в тоже (а может и хуже) что происходит у них
Он начинает яро отбояриваться
Какбы намекая что у них то...у них то это в порядке вещей
А вот у НАС!!!
Это драма)))
Хочется спросить,кто на развитом западе живёт?))
По всем ощущениям общаясь с поуехвшими что мы)
-
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