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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41800
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:23
#105
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начинать не хочется опять,
бороться с глупостью ума.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2445
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:42
#106
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Цитата:
abaika95:
А ну да премудрой пескарихе виднее как и почему


Так вот какими аргументами ты козыряешь, трепло!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:49
#107
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3425
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 15:34
#108
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Цитата:
alex_60:

----Снова шалишь ? Будь осторожен! А то снова нарвешься , скучно будет тут тогда .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 15:38
#109
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Евгений, вы же автор статьи.
почему без вас тут.
наше мнение о статье.
делают невыездным.
и наглым образом удаляют.
хотелось бы узнать ваше мнение.

[Исправлено: alex_60, 26.06.2021 - 17:20]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 20:38
#110
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Цитата:
abaika95:
А переименования продолжаются)))

Насчет цен на картошку решили не вмешиваться - пусть все идет как идет - само разрулится. :lol: А насчет переименований, хлебом не корми - даже во время моратория умудряются брифинг проводить :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 20:41
#111
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Сделайте одно-два переименования в год, а всех ономастов выгоняйте на поля - пусть картошку лучше сажают :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:14
#112
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Цитата:
maxsaf:
Сделайте одно-два переименования в год

Пусть сначала народ накормят. А то морковка выглядит как кормовая, а стоит как отборная в европе. ;-)
Кстати статью счас искать не охота, но стабфонд там вроде около 80-ти тенге за кило закупает, а реализация по 600. Тут Комерсам ещё расти и расти. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:18
#113
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Цитата:
maxsaf:
Насчет цен на картошку решили не вмешиваться

Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:31
#114
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Цитата:
elektron:
Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?...

Да, по 80 тнг 500 тонн у своих же, интересно, а не создаст ли это дефицит или высокие цены осенью? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8434
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 23:34
#115
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Прошу простить всех моих фанатов за долгое отсутствие
Есть работа,дела кроме форума
Так что всем ответить нет возможности и интереса
В общем и целом ветка создана для хайпа для поуеховших
И не несёт в себе смысловой нагрузки
Ну автор такой чтож сделаешь
Все давно решено,все давно обсуждено,справедливо и тактично
Что тут еще писать? Да нечего впринципе
Скучно
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14054
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 23:51
#116
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Цитата:
таноми52:
А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром! Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...

Согласен. Ну примерно это и имел ввиду. При всем этом ещё будут описывать "тяжёлый колониальный период", указывая на голод (который был тогда везде, да и не от того что именно эту наародность хотели истребить, а по глупости красных комиссаров), на Желтоксан, на борьбу "батыров" против РИ Яи советской власти... При этом умалчивая про то что город Тобыл (Самодуровка) появился с русскими пнреселенцами, так же как и Борис-Романовка и Кустанай, да и много остальных областных центров. Рудный, Актау (Шевченко) появились в советские годы. Да, по сути, всё делается под пнреписывание истории, чтобы в фокусе оставались только национальные "герои", а остальные будут уже на задворках.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 00:08
#117
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Цитата:
abaika95:
В общем и целом ветка создана для хайпа для поуеховших

А че вы тут тогда забыли?

Цитата:
abaika95:
Скучно

Кому как))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 00:12
#118
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Цитата:
"Плакать или смеяться?" Пенсионерке назначили госвыплату в размере 33 тенге

тыц

Цитата:
abaika95:
А переименования продолжаются)))

Видимо все деньги туда и уходят ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8434
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 00:39
#119
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Цитата:
Victor Yang:
Согласен. Ну примерно это и имел ввиду

Очень очень очень жаль что йанг начал менять свою мысль в угоду большинству)
Ведь первый комент его был почти прямо отрицательным мнению премудрой пескарихе)
Но нет,согласился
Рашка меняет людей
Кто мыслил объективно тут
Уезжая туда начинают меняться
Не в лучшую не в худшую сторону
Просто меняют мнение в угоду
А это уже путь в никуда)
Жаль йанга
Цитата:
maxsaf:
А че вы тут тогда забыли?

Просто ржу)
Или чё?)
Цитата:
maxsaf:
Кому как))

И вам скучно просто вы пытаетесь скрыть это под маской дебильного энтузиазма)
А может не пытаетесь...
Цитата:
maxsaf:
Плакать или смеяться?" Пенсионерке назначили госвыплату в размере 33 тенге

Ошибки в системах случаются
Мне смешно
Да нет
Я даже ржу от дибилизма происходящего))
Чел в Канаде на полном серьёзе мониторит наши новости чтобы утешить свое самолюбие что якобы не зря уехал...
А когда его носом тычешь в тоже (а может и хуже) что происходит у них
Он начинает яро отбояриваться
Какбы намекая что у них то...у них то это в порядке вещей
А вот у НАС!!!
Это драма)))
Хочется спросить,кто на развитом западе живёт?))
По всем ощущениям общаясь с поуехвшими что мы)
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