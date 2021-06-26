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≡ Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41799
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 26.06.21 - 17:27
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Фотографии прислал "НГ" житель Костаная Дархан ТАЛГАТУЛЫ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2175
Re: Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 26.06.21 - 17:27
#1
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Славный град ЗатобЫловка без воды сидит, тут уж не до сосен.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22092
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 26.06.21 - 20:26
#2
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Цитата:
юля елиссева:
тут уж не до сосен.

А какое отношение они имеют,
к ТобЫлу? :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7185
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 26.06.21 - 21:31
#3
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Цитата:
drakon:
А какое отношение они имеют, к ТобЫлу?

Ну как какое, люди огород полить не могут, мощностей не хватает, а тут ели какие то ;-)
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