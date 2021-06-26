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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41799
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:23
#105
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начинать не хочется опять,
бороться с глупостью ума.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2445
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:42
#106
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Цитата:
abaika95:
А ну да премудрой пескарихе виднее как и почему


Так вот какими аргументами ты козыряешь, трепло!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:49
#107
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3425
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 15:34
#108
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Цитата:
alex_60:

----Снова шалишь ? Будь осторожен! А то снова нарвешься , скучно будет тут тогда .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 15:38
#109
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Евгений, вы же автор статьи.
почему без вас тут.
наше мнение о статье.
делают невыездным.
и наглым образом удаляют.
хотелось бы узнать ваше мнение.

[Исправлено: alex_60, 26.06.2021 - 17:20]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10965
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 20:38
#110
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Цитата:
abaika95:
А переименования продолжаются)))

Насчет цен на картошку решили не вмешиваться - пусть все идет как идет - само разрулится. :lol: А насчет переименований, хлебом не корми - даже во время моратория умудряются брифинг проводить :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10965
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 20:41
#111
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Сделайте одно-два переименования в год, а всех ономастов выгоняйте на поля - пусть картошку лучше сажают :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:14
#112
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Цитата:
maxsaf:
Сделайте одно-два переименования в год

Пусть сначала народ накормят. А то морковка выглядит как кормовая, а стоит как отборная в европе. ;-)
Кстати статью счас искать не охота, но стабфонд там вроде около 80-ти тенге за кило закупает, а реализация по 600. Тут Комерсам ещё расти и расти. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:18
#113
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Цитата:
maxsaf:
Насчет цен на картошку решили не вмешиваться

Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?... :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10965
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 21:31
#114
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Цитата:
elektron:
Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?...

Да, по 80 тнг 500 тонн у своих же, интересно, а не создаст ли это дефицит или высокие цены осенью? :lol:
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