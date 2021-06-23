Отправлено: - 21:28

Вот не поленился нашёл://Тэрра" 100 тонн картофеля за 7 140 000 тенге и 20 тонн моркови за 1 696 400 тенге. В продажу эти овощи в последний раз поступали на сельскохозяйственную ярмарку 24 апреля 2021 года//100 тонн за 7140000= 71,40 за кило20 тонн за 1696400=84,82 за кило