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≡ "Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей из стабфонда нет в магазинах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41799
"Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей из стабфонда нет в магазинах Костанайской области?
Отправлено: 23.06.21 - 13:08
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- После уборки нового урожая планируем закупить 500 тонн картофеля и 200 тонн моркови, - сообщил Айдар Хусаинов. - Данного объёма достаточно, чтобы обеспечить население региона в моменты сезонного повышения цен на овощную продукцию.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22092
Re: "Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей...
Отправлено: 23.06.21 - 13:08
#1
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По чём, сегодня картошка?... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
"Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей из стабфонда нет в магазинах Костанайской области?
Отправлено: 23.06.21 - 13:30
#2
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Цитата:
drakon:
По чём, сегодня картошка?..


бесплатно.
сегодня в гаражном кооперативе возле баков для мусора
кто то выставил четыре мешка прошлогодней картошки,
банки с огурцами,помидорами,вареньем...
и никто не берет что-то.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7185
Re: "Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей...
Отправлено: 23.06.21 - 19:34
#3
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А что это с морковкой то случилось? кормовая что ли? Хотя по цене не скажешь. :lol: По такой цене как минимум так должна выглядеть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10965
"Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей из стабфонда нет в магазинах Костанайской области?
Отправлено: 23.06.21 - 20:03
#4
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Цитата:
alex_60:
кто то выставил четыре мешка прошлогодней картошки, банки с огурцами,помидорами,вареньем... и никто не берет что-то.

Зажрались :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22092
"Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей из стабфонда нет в магазинах Костанайской области?
Отправлено: 23.06.21 - 20:30
#5
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Цитата:
maxsaf:
Зажрались :lol:

Даже БОМЖи - не берут?... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10965
"Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей из стабфонда нет в магазинах Костанайской области?
Отправлено: 23.06.21 - 21:14
#6
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Цитата:
drakon:
Даже БОМЖи - не берут?...

Да откуда там бомжи, если средняя зарплата 230 000 тенге :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22092
"Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей из стабфонда нет в магазинах Костанайской области?
Отправлено: 23.06.21 - 21:22
#7
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Цитата:
maxsaf:
средняя зарплата 230 000 тенге :lol:

А если ещё 2 коровы, купить?
Миллиардеры... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7185
Re: "Картофель и морковь реализованы" - Почему овощей...
Отправлено: 26.06.21 - 21:28
#8
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Вот не поленился нашёл:
//Тэрра" 100 тонн картофеля за 7 140 000 тенге и 20 тонн моркови за 1 696 400 тенге. В продажу эти овощи в последний раз поступали на сельскохозяйственную ярмарку 24 апреля 2021 года//
100 тонн за 7140000= 71,40 за кило :lol:
20 тонн за 1696400=84,82 за кило :lol:
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