Отправлено: - 21:31

elektron:

Тоже из статьи по стабфонду закуп около 80-ти, если правильно посчитал, а вот реализация?...

Цитата:Да, по 80 тнг 500 тонн у своих же, интересно, а не создаст ли это дефицит или высокие цены осенью?