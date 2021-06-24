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≡ В роли Константина Сапрыкина...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41798
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 00:57
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Хозяин небольшого магазина в Костанае все-таки лишился лицензии на продажу алкоголя. В Костанайском областном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы хозяина магазина «Мечта» Самата Кожухова на решение административного суда. Итогов этого разбирательства ждали многие хозяева подобных торговых точек. Вопрос для них принципиальный. Если суд признает большую часть доказательств, представленных по делу полицией, незаконными, то признает ли он сам факт совершения правонарушения, для доказывания которого они использовались? Признал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10962
Re: В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 00:57
#1
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Цитата:
Если суд признает большую часть доказательств, представленных по делу полицией, незаконными, то признает ли он сам факт совершения правонарушения, для доказывания которого они использовались? Признал.

Так и до пыток недалеко :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10962
Re: В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 01:05
#2
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Цитата:
Она вас не послушала, а вы еще и видео сняли. Зачем? - поинтересовался Байбазаров.

- Для себя.



Цитата:
юноша брал много продуктов, руки у него были заняты,


Нестыковочка :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 08:52
#3
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так то это тема Сайлау,
но он что то не комментирует.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4708
Re: В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 09:35
#4
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Подставы и провокации продолжаются о чем почти каждодневно пишут в местной группе, активисты собирали деньги на адвоката и что-то там писали на верх, только вот ответа так и нет. Мне кажется поставлена цель всякими методами прогнать мелких лавочников с розничной торговли. Даже на мораторий объявленный президентом начихали, продажных подростков и понятых как бродячих собак, методы всё изощрённые. Тем временем во многих городах магазин у дома уже не актуален, ассортимент скуден, терминалов нет, покупателей все меньше...
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
419
Re: В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 09:46
#5
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Устанавливайте видео наблюдение в магазине и на прилегающей территории. И отпуск алкоголя и сигарет,если есть сомнения в возрасте-строго по предъявлению удостоверения.И на двери наклейку-ведется видеоаудио запись.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4708
Re: В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 10:28
#6
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А толку? Вон в моём случае на видео, якобы подросток, держит в руках эрзман- нулевку, и что? Судья прямо мне сказал- почему я должен верить тебе, а участковому нет? правду искали во все времена пока рабочие не постучали прикладом в дверь к своему хозяину, у последнего правды не оказалось
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7958
Re: В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 10:30
#7
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Если действительно идёт борьба с продажей алкоголя несовершеннолетним,то наказывать надо обоих и того кто продал и того кто купил.
Когда будет штраф 100000 для покупателя,то проблема исчезнет сама собой.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7958
Re: В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 10:39
#8
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Цитата:
Сергей kst:
И отпуск алкоголя и сигарет,если есть сомнения в возрасте-строго по предъявлению удостоверения

Проверять документы это обязанность полиции ,а не продавца.
Они для подстав знаешь каких тёток запитых находят,ей на вид 30 не меньше,а по факту 21 нету.
То же самое с парнями,стоит здоровый бородатый мужик,а ему 18 только стукнуло.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2747
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 25.06.21 - 12:03
#9
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неправильно вменили, прям 37 год )

[Исправлено: Медный, 25.06.2021 - 12:07]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11506
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 26.06.21 - 16:30
#10
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Ощущение от статьи, читал пустейшую писулю пресловутого деградировавшего на прикорме Ленинского тупи.
Автора наверное наградить должны в академии этой полиции за обтекаемость медалью полицейской или грамотой если медаль зажмут. :-)

Ключевая фраза там, которую нужно искать есть, но она замаскирована пустословием, как в любой пустопорожней бестолковой газете состощей на прикорме при воришках-чиновничках.

Вот сейчас прокручиваю, и найти не могут так запрятана эта строчка, которая и есть суть все истории.

Отыскал кое как: ...как студент Академии МВД лишь проходил там практику. Но на прямой вопрос судьи Игоря ДУДИНА, получал ли в Южном отделе зарплату, ответил «только оклад»...

Есть и вторая припрятанная строчка, (опять нужно долго крутить всю размыленность, чтоб отыскать)

[Исправлено: Серый волк, 26.06.2021 - 13:31]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11506
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 26.06.21 - 16:41
#11
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Опять нужно долго крутить, чтоб отыскать вторую ключевую. Кстати, Дарья К., какое-то время находившаяся в спецшколе, является подучетной инспектора группы ювенальной полиции Южного отдела Тулебаевой.

Только после отыскания этих двух ключевых строк в мыле можно начинать заниматься переводом статьи на человеческий язык... :lol:
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