Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+25°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • В-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
Страница 8 из 8«1...678
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41798
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:23
#105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
начинать не хочется опять,
бороться с глупостью ума.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2445
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:42
#106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ну да премудрой пескарихе виднее как и почему


Так вот какими аргументами ты козыряешь, трепло!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:49
#107
Комментарий удален модератором.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3425
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 15:34
#108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Снова шалишь ? Будь осторожен! А то снова нарвешься , скучно будет тут тогда .
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12148
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 15:38
#109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Евгений, вы же автор статьи.
почему без вас тут.
наше мнение о статье.
делают невыездным.
хотелось бы узнать.
Профайл
Страница 8 из 8«1...678
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS