Отправлено: - 23:09

dandiv:

да, после полного курса есть данные на егов вроде... паспорт здоровья или как он там называется.

maxsaf:

Лучше бесплатный билет на один и тот же курорт

Цитата:Ой, не знаю. После вакцинации пришла СМС-ка, что паспорт вакцинации можно увидеть на Егов, но там, как на заборе...Цитата:Говорят, в энтом годе курорты Баренцова моря в тренде.