Отправлено: - 12:42

abaika95:

И уже почти 30 лет люди живут в Питере и про Ленинград забыли))

Цитата:Абайка, ты и в прям аульный "всезнайка" из команды "МамКо"Бред то не пиши! Вокруг Питера расположена Ленинградская область, и ни какой житель северной столицы не забыл про Ленинград.