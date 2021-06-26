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Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41797
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3424
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 12:40
Цитата:
___ Не знаю . Я просто факт выложил - примерно 65 % по опросам против .
abaika95:
почему?
почему?
___ Не знаю . Я просто факт выложил - примерно 65 % по опросам против .
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 12:42
Цитата:
Абайка, ты и в прям аульный "всезнайка" из команды "МамКо"
Бред то не пиши! Вокруг Питера расположена Ленинградская область, и ни какой житель северной столицы не забыл про Ленинград.
abaika95:
И уже почти 30 лет люди живут в Питере и про Ленинград забыли))
И уже почти 30 лет люди живут в Питере и про Ленинград забыли))
Абайка, ты и в прям аульный "всезнайка" из команды "МамКо"
Бред то не пиши! Вокруг Питера расположена Ленинградская область, и ни какой житель северной столицы не забыл про Ленинград.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 12:42
Цитата:
Что же ты не визжишь на всю округу, что надо Кустанай в Николаевск переименовать, а про Краснодар и Калининград аж слюной брызгаешь? С мозгами у тебя напряженка. Нужны для того, что бы просто были)) Где последовательность, а? Шариков)))
abaika95:
А у нас Тобыл который на Тобыле стоит не должен так называтся потомучто ему казахский язык по всей видимости не нравится))
А у нас Тобыл который на Тобыле стоит не должен так называтся потомучто ему казахский язык по всей видимости не нравится))
Что же ты не визжишь на всю округу, что надо Кустанай в Николаевск переименовать, а про Краснодар и Калининград аж слюной брызгаешь? С мозгами у тебя напряженка. Нужны для того, что бы просто были)) Где последовательность, а? Шариков)))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 12:47
Нет будущего у государства, которое уничтожает свое прошлое...
[Исправлено: гражданин СССР, 26.06.2021 - 12:53]
[Исправлено: гражданин СССР, 26.06.2021 - 12:53]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 13:03
Цитата:
Вы заблуждаетесь на счёт напряжения, в вакууме нет напряжения!
Ни кто же не заставляет по-казахски Мәскеу называть Москвой, Челябі Челябинском, Орынбор Оренбургом.
А абайка всё про Тобыл, ни кто не против Тобыла по-казахски, по-русски это Тобол.
Кстати, часто бываю в Алма-Ате по работе, всегда посещаю Зелёный базар, покупаю казы и конину с кумысом. Уезжаю с базара на такси, так как в выходные водителя служебной машины из нашего представительства не хочу отвлекать от выходных. Так всегда подходя к таксистам называю адрес родительского дома в советском названии, коренных не приезжих видно сразу, еду с ними, всегда есть о чем поговорить по душам. Да и зная стоимость проезда, всегда добавляю водителю с верху, что помнят все советские названия алма-атинских улиц.
гражданин СССР:
С мозгами у тебя напряженка.
С мозгами у тебя напряженка.
Вы заблуждаетесь на счёт напряжения, в вакууме нет напряжения!
Ни кто же не заставляет по-казахски Мәскеу называть Москвой, Челябі Челябинском, Орынбор Оренбургом.
А абайка всё про Тобыл, ни кто не против Тобыла по-казахски, по-русски это Тобол.
Кстати, часто бываю в Алма-Ате по работе, всегда посещаю Зелёный базар, покупаю казы и конину с кумысом. Уезжаю с базара на такси, так как в выходные водителя служебной машины из нашего представительства не хочу отвлекать от выходных. Так всегда подходя к таксистам называю адрес родительского дома в советском названии, коренных не приезжих видно сразу, еду с ними, всегда есть о чем поговорить по душам. Да и зная стоимость проезда, всегда добавляю водителю с верху, что помнят все советские названия алма-атинских улиц.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12140
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 13:18
Комментарий удален модератором.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 13:18
Цитата:
Это точно. Скажи таксисту Тесленко - Ленинская смена и поехал. А вот скажешь Жумабаева - Акан Серэ - "А это где?")))) А по-поводу вакуума в некоторых черепных коробках - это точно..
Нурбанчик:
Так всегда подходя к таксистам называю адрес родительского дома в советском названии, коренных не приезжих видно сразу, еду с ними, всегда есть о чем поговорить по душам.
Так всегда подходя к таксистам называю адрес родительского дома в советском названии, коренных не приезжих видно сразу, еду с ними, всегда есть о чем поговорить по душам.
Это точно. Скажи таксисту Тесленко - Ленинская смена и поехал. А вот скажешь Жумабаева - Акан Серэ - "А это где?")))) А по-поводу вакуума в некоторых черепных коробках - это точно..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 13:39
Незнаю что тут ещё обсуждать часами?
Все уже 100500 раз всё сказано и написано по теме
Тяфки как тяфкали так и тяфкают бессмысленно
Кто-то аргументировано в сотый раз высказывается
Поуеховшие как были большинством лицемерами так и остались
А переименования продолжаются)))
Все уже 100500 раз всё сказано и написано по теме
Тяфки как тяфкали так и тяфкают бессмысленно
Кто-то аргументировано в сотый раз высказывается
Поуеховшие как были большинством лицемерами так и остались
А переименования продолжаются)))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 13:41
Цитата:
Это верно))) Ул. Ленинской смены это в районе автовокзала на Каскелене
гражданин СССР:
Это точно. Скажи таксисту Тесленко - Ленинская смена и поехал. А вот скажешь Жумабаева - Акан Серэ - "А это где?"))))
Это точно. Скажи таксисту Тесленко - Ленинская смена и поехал. А вот скажешь Жумабаева - Акан Серэ - "А это где?"))))
Это верно))) Ул. Ленинской смены это в районе автовокзала на Каскелене
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 13:42
Цитата:
Это ты про рашку что мавзолей Ленина лицемерно драппирует постояно на 9 мая? А не это же не уничтожение это просто прикрытие неугодного прошлого)) прекрасное будущее
гражданин СССР:
Нет будущего у государства, которое уничтожает свое прошлое
Нет будущего у государства, которое уничтожает свое прошлое
Это ты про рашку что мавзолей Ленина лицемерно драппирует постояно на 9 мая? А не это же не уничтожение это просто прикрытие неугодного прошлого)) прекрасное будущее
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2444
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 13:43
Цитата:
Слишком просто. На самом деле, не Россия имеется ввиду, когда уничтожаются названия населённых пунктов, основанных русскими переселенцами и т.п. А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром!
Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...
Victor Yang:
ясно будет дано понять - Казахстан самостоятельная страна и с Россией ее связывает только общая граница и экономические связи. Когда-то была история общая, но это уже неактуально.
ясно будет дано понять - Казахстан самостоятельная страна и с Россией ее связывает только общая граница и экономические связи. Когда-то была история общая, но это уже неактуально.
Слишком просто. На самом деле, не Россия имеется ввиду, когда уничтожаются названия населённых пунктов, основанных русскими переселенцами и т.п. А уничтожается память и принижается их роль в развитии Казахстана.Чтобы потомки и переселенцев, и автохтонов знали, что Казахстан был велик и могуч ВСЕГДА, имел развитое с/х-во, промышленность и космодром!
Сидите и не рыпайтесь, радуйтесь, что вас приютили...
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 13:56
Цитата:
Так визжишь ты тут аабр аабр абырвалг Палиграфыч
Тебе же все бесит что переименовывают как-то не так у нас, Но лицемерно забываешь как Переименовывают у вас)
Клоун
гражданин СССР:
Что же ты не визжишь на всю округу, что надо Кустанай в Николаевск переименовать, а про Краснодар и Калининград аж слюной брызгаешь?
Что же ты не визжишь на всю округу, что надо Кустанай в Николаевск переименовать, а про Краснодар и Калининград аж слюной брызгаешь?
Так визжишь ты тут аабр аабр абырвалг Палиграфыч
Тебе же все бесит что переименовывают как-то не так у нас, Но лицемерно забываешь как Переименовывают у вас)
Клоун
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:01
Цитата:
А ну да премудрой пескарихе виднее как и почему
Каждый парикмахер и таксист точно знает как работает и как надо управлять государством))
Классика
таноми52:
Слишком просто. На самом деле
Слишком просто. На самом деле
А ну да премудрой пескарихе виднее как и почему
Каждый парикмахер и таксист точно знает как работает и как надо управлять государством))
Классика
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 14:02
Цитата:
Это всё, чем ты можешь гордиться, все твои "достижения"
abaika95:
А переименования продолжаются)))
А переименования продолжаются)))
Это всё, чем ты можешь гордиться, все твои "достижения"
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