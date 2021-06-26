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Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41796
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:36
Цитата:
Ну вот и награда им - Семиозерное переименовали же в Аулиеколь. Хотя тут спорный вопрос, кого было больше на момент переименования.
Kairat stayer:
Очень много посёлков в моём Аулиекольском районе, ранее Семиозерный район, где коренного населения больше, поуехали многие.
Очень много посёлков в моём Аулиекольском районе, ранее Семиозерный район, где коренного населения больше, поуехали многие.
Ну вот и награда им - Семиозерное переименовали же в Аулиеколь. Хотя тут спорный вопрос, кого было больше на момент переименования.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:38
Цитата:
ты еще Крокодила Гену с Чебурашкой вспомни. хохла какого то вспомнил,
не Зе?
Kairat stayer:
Процитирую отрывок из дискуссии пятилетней давности. Не себя а Хохла,
Процитирую отрывок из дискуссии пятилетней давности. Не себя а Хохла,
ты еще Крокодила Гену с Чебурашкой вспомни. хохла какого то вспомнил,
не Зе?
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:44
Цитата:
Так у них самих идёт замещение государство образующей нации поприехавщими, по большому счёту там в паспортах не указывают национальную принадлежность, получается не важно кто ты.
Ранее отмечал, что язык, менталитет, идентичность, культура, религия, и.т.д. должны сохраняться в народах, диаспорах где бы они не проживали. У нас школы на русском языке, воскресные школы на многих языках функцианируют, мечети, церкви, сенагоги и.т.д. работают. Для примера в Украине и Прибалтике школы национальных меньшинств закрывают, простому народу ничего хорошего в перспективе данные действия ничего хорошего не предвещает.
maxsaf:
Так те двое и не особо против, чтобы эти переименования стали их внутренними делами
Так те двое и не особо против, чтобы эти переименования стали их внутренними делами
Так у них самих идёт замещение государство образующей нации поприехавщими, по большому счёту там в паспортах не указывают национальную принадлежность, получается не важно кто ты.
Ранее отмечал, что язык, менталитет, идентичность, культура, религия, и.т.д. должны сохраняться в народах, диаспорах где бы они не проживали. У нас школы на русском языке, воскресные школы на многих языках функцианируют, мечети, церкви, сенагоги и.т.д. работают. Для примера в Украине и Прибалтике школы национальных меньшинств закрывают, простому народу ничего хорошего в перспективе данные действия ничего хорошего не предвещает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4621
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:45
вспомнилась смена названия Давыденовки на Енбек. Интересно: что произошло за эти годы? как смена названия (появившегося не из пальца, не из пука мимо идущего !!!) повлияла на уклад жизни (особо интересуют те, кто громче всех кричал о необходимости смены): люди в этом селе стали лучше жить: повысилось их благосостояние? или они стали лучше работать - влияние названия сказалось? село стало процветать? в село потянулись люди? Аууууу, так рьяно бившиеся за смену названия непонятно на что лишь бы переименовать и похерившие мнение коренного населения, поднявшего этот поселок - вы все в том же экстазе? Вам стало жить лучше? спокойнее? ваша жизнь преобразилась?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:49
Цитата:
Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" - такую же фигню несли.
alex_60:
Крокодила Гену с Чебурашкой вспомни
Крокодила Гену с Чебурашкой вспомни
Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" - такую же фигню несли.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:53
Цитата:
Ну и хорошо. А в КЗ наоборот, автохонов выделяют в отдельную касту. И это многонациональное государство называется?
Kairat stayer:
по большому счёту там в паспортах не указывают национальную принадлежность, получается не важно кто ты.
по большому счёту там в паспортах не указывают национальную принадлежность, получается не важно кто ты.
Ну и хорошо. А в КЗ наоборот, автохонов выделяют в отдельную касту. И это многонациональное государство называется?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:55
Цитата:
Рассматривали на пленуме ЦК КПСС в бытность М.Горбачёва, неоднократно обсуждали лично с вами, цитировать не буду.
maxsaf:
Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" - такую же фигню несли.
Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" - такую же фигню несли.
Рассматривали на пленуме ЦК КПСС в бытность М.Горбачёва, неоднократно обсуждали лично с вами, цитировать не буду.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:56
Цитата:
чего? ты где был в 95 году?
также как и сейчас в К2?
maxsaf:
Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" -
Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" -
чего? ты где был в 95 году?
также как и сейчас в К2?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2174
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:57
Цитата:
я то против, только ономастам глубоко наср@ть на это. Все равно переименуют :)
maxsaf:
Если вы против переименований - так и пишите: я против.
Если вы против переименований - так и пишите: я против.
я то против, только ономастам глубоко наср@ть на это. Все равно переименуют :)
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:58
Цитата:
В школе учился, без права голоса если че
alex_60:
чего? ты где был в 95 году?
чего? ты где был в 95 году?
В школе учился, без права голоса если че
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:59
Цитата:
хороший пост.
Kairat stayer:
цитировать не буду.
цитировать не буду.
хороший пост.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:59
Цитата:
Это не важно, ваш голос кому надо - посчитают
юля елиссева:
я то против, только ономастам глубоко наср@ть на это. Все равно переименуют :)
я то против, только ономастам глубоко наср@ть на это. Все равно переименуют :)
Это не важно, ваш голос кому надо - посчитают
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 11:00
Цитата:
На мой взгляд никто не выделяет, идут процессы возрождения языка, самобытности, традиции, идентичности, культуры. Другим народам тоже не запрещают возрождать языки, традиции и.т.д. Если кореец, украинец и.т.д. не знает своего родного языка кто в этом виноват?
maxsaf:
Ну и хорошо. А в КЗ наоборот, автохонов выделяют в отдельную касту. И это многонациональное государство называется?
Ну и хорошо. А в КЗ наоборот, автохонов выделяют в отдельную касту. И это многонациональное государство называется?
На мой взгляд никто не выделяет, идут процессы возрождения языка, самобытности, традиции, идентичности, культуры. Другим народам тоже не запрещают возрождать языки, традиции и.т.д. Если кореец, украинец и.т.д. не знает своего родного языка кто в этом виноват?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 11:01
Цитата:
Ну тогда он еще был языком межнационального общения, все же лучше чем теперь - наравне только в гос учреждениях.
Kairat stayer:
Рассматривали на пленуме ЦК КПСС в бытность М.Горбачёва, неоднократно обсуждали лично с вами, цитировать не буду.
Рассматривали на пленуме ЦК КПСС в бытность М.Горбачёва, неоднократно обсуждали лично с вами, цитировать не буду.
Ну тогда он еще был языком межнационального общения, все же лучше чем теперь - наравне только в гос учреждениях.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 11:03
Цитата:
Да без проблем, пусть каждый учит свой родной язык, я разве против?
Цитата:
Видимо вы статью про переписывание истории пропустили
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2021 - 11:04]
Kairat stayer:
Если кореец, украинец и.т.д. не знает своего родного языка кто в этом виноват?
Если кореец, украинец и.т.д. не знает своего родного языка кто в этом виноват?
Да без проблем, пусть каждый учит свой родной язык, я разве против?
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд никто не выделяет
На мой взгляд никто не выделяет
Видимо вы статью про переписывание истории пропустили
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2021 - 11:04]
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