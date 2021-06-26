Отправлено: - 10:44

maxsaf:

Так те двое и не особо против, чтобы эти переименования стали их внутренними делами

Цитата:Так у них самих идёт замещение государство образующей нации поприехавщими, по большому счёту там в паспортах не указывают национальную принадлежность, получается не важно кто ты.Ранее отмечал, что язык, менталитет, идентичность, культура, религия, и.т.д. должны сохраняться в народах, диаспорах где бы они не проживали. У нас школы на русском языке, воскресные школы на многих языках функцианируют, мечети, церкви, сенагоги и.т.д. работают. Для примера в Украине и Прибалтике школы национальных меньшинств закрывают, простому народу ничего хорошего в перспективе данные действия ничего хорошего не предвещает.