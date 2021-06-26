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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41796
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:36
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
Очень много посёлков в моём Аулиекольском районе, ранее Семиозерный район, где коренного населения больше, поуехали многие.

Ну вот и награда им - Семиозерное переименовали же в Аулиеколь. Хотя тут спорный вопрос, кого было больше на момент переименования.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12135
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:38
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
Процитирую отрывок из дискуссии пятилетней давности. Не себя а Хохла,


ты еще Крокодила Гену с Чебурашкой вспомни. хохла какого то вспомнил,
не Зе?
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2225
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:44
#17
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Цитата:
maxsaf:
Так те двое и не особо против, чтобы эти переименования стали их внутренними делами


Так у них самих идёт замещение государство образующей нации поприехавщими, по большому счёту там в паспортах не указывают национальную принадлежность, получается не важно кто ты.

Ранее отмечал, что язык, менталитет, идентичность, культура, религия, и.т.д. должны сохраняться в народах, диаспорах где бы они не проживали. У нас школы на русском языке, воскресные школы на многих языках функцианируют, мечети, церкви, сенагоги и.т.д. работают. Для примера в Украине и Прибалтике школы национальных меньшинств закрывают, простому народу ничего хорошего в перспективе данные действия ничего хорошего не предвещает.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4621
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:45
#18
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вспомнилась смена названия Давыденовки на Енбек. Интересно: что произошло за эти годы? как смена названия (появившегося не из пальца, не из пука мимо идущего !!!) повлияла на уклад жизни (особо интересуют те, кто громче всех кричал о необходимости смены): люди в этом селе стали лучше жить: повысилось их благосостояние? или они стали лучше работать - влияние названия сказалось? село стало процветать? в село потянулись люди? Аууууу, так рьяно бившиеся за смену названия непонятно на что лишь бы переименовать и похерившие мнение коренного населения, поднявшего этот поселок - вы все в том же экстазе? Вам стало жить лучше? спокойнее? ваша жизнь преобразилась?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:49
#19
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Цитата:
alex_60:
Крокодила Гену с Чебурашкой вспомни

Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" - такую же фигню несли. :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:53
#20
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Цитата:
Kairat stayer:
по большому счёту там в паспортах не указывают национальную принадлежность, получается не важно кто ты.

Ну и хорошо. А в КЗ наоборот, автохонов выделяют в отдельную касту. И это многонациональное государство называется?
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2225
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:55
#21
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Цитата:
maxsaf:
Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" - такую же фигню несли.


Рассматривали на пленуме ЦК КПСС в бытность М.Горбачёва, неоднократно обсуждали лично с вами, цитировать не буду.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12135
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:56
#22
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Цитата:
maxsaf:
Вы точно так же русский язык прос..ли в 95 году. Вместо того чтобы сказать четкое "нет" -


чего? ты где был в 95 году?
также как и сейчас в К2?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2174
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:57
#23
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Цитата:
maxsaf:
Если вы против переименований - так и пишите: я против.

я то против, только ономастам глубоко наср@ть на это. Все равно переименуют :)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:58
#24
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Цитата:
alex_60:
чего? ты где был в 95 году?

В школе учился, без права голоса если че :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12135
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:59
#25
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Цитата:
Kairat stayer:
цитировать не буду.


хороший пост.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 10:59
#26
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Цитата:
юля елиссева:
я то против, только ономастам глубоко наср@ть на это. Все равно переименуют :)

Это не важно, ваш голос кому надо - посчитают ;-)
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2225
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 11:00
#27
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Цитата:
maxsaf:
Ну и хорошо. А в КЗ наоборот, автохонов выделяют в отдельную касту. И это многонациональное государство называется?


На мой взгляд никто не выделяет, идут процессы возрождения языка, самобытности, традиции, идентичности, культуры. Другим народам тоже не запрещают возрождать языки, традиции и.т.д. Если кореец, украинец и.т.д. не знает своего родного языка кто в этом виноват?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 11:01
#28
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Цитата:
Kairat stayer:
Рассматривали на пленуме ЦК КПСС в бытность М.Горбачёва, неоднократно обсуждали лично с вами, цитировать не буду.

Ну тогда он еще был языком межнационального общения, все же лучше чем теперь - наравне только в гос учреждениях.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 11:03
#29
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Цитата:
Kairat stayer:
Если кореец, украинец и.т.д. не знает своего родного языка кто в этом виноват?

Да без проблем, пусть каждый учит свой родной язык, я разве против?


Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд никто не выделяет

Видимо вы статью про переписывание истории пропустили :-)

[Исправлено: maxsaf, 26.06.2021 - 11:04]
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