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≡ Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41795
Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском районе
Отправлено: 25.06.21 - 10:51
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Ее тушу, а также незарегистрированное двуствольное охотничье ружье марки ИЖ-716, изъяли у 36-летнего жителя Мендыкаринского района при осмотре автомобиля. Инцидент произошел 22 июня, около 13.00, на полевой дороге, в 3 км от с. Байгожа.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Re: Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском...
Отправлено: 25.06.21 - 10:51
#1
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Ох уж эти косули - постоянно дорогу перебегают прям перед машиной, пару раз еле успел остановиться. Тут их прям стада бегают, ждать иногда приходится - пока все перебегут. Примерно в паре километров от моего дома их лежбище - до сотни штук там отдыхают под деревьями, лежат - одни головы торчат над травой :lol: Один мужик меня обгонял как-то на легковой - и спас мою машину. Сбил дурик косулю которая мне под колеса летела, его машина вхлам, жуткое зрелище.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
481
Re: Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском...
Отправлено: 25.06.21 - 14:11
#2
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Цитата:
maxsaf:
до сотни штук

Сбавь чуток количество - это не северный олень
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4708
Re: Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском...
Отправлено: 25.06.21 - 19:48
#3
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Однажды косуля забежала на окраину Рудного и пронеслась по оврагу, видимо заблудилась. Люди ожидающие на остановке автобус были в восторге от такого зрелища.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Re: Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском...
Отправлено: 26.06.21 - 01:05
#4
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Цитата:
Я:
Сбавь чуток количество - это не северный олень

А я не про крупных северных оленей говорю, а про маленьких рыжих белопопиков :lol:
Их тут тоже deer называют, но они раза в два меньше по размеру, чем северные. А количество действительно впечатляет - им тут сено ставят на зиму такие круглые тюки штук 30-40 и они всю зиму на одном месте торчат ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Re: Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском...
Отправлено: 26.06.21 - 01:11
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Однажды косуля забежала на окраину

У нас они во дворы заходят - поначалу восторг тоже, потом привыкаешь, а потом бесят когда под колеса прыгают, и приходится тормозить так, что продукты из магазина по всему салону машины летают ))
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