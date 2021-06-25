Отправлено: - 01:05

Я:

Сбавь чуток количество - это не северный олень

Цитата:А я не про крупных северных оленей говорю, а про маленьких рыжих белопопиковИх тут тоже deer называют, но они раза в два меньше по размеру, чем северные. А количество действительно впечатляет - им тут сено ставят на зиму такие круглые тюки штук 30-40 и они всю зиму на одном месте торчат ))