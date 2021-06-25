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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 240 из 240«1...238239240
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 09:30
#3586
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Цитата:
maxsaf:
Может он на задании оттуда - двойной агент?


вполне может и такой вариант.
в нормальном случае в России
казахи хорошо живут.чего им дергаться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 10:24
#3587
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Цитата:
maxsaf: Так вы потомок Чингисхана или нет?)
А вы потомок английской королевы или нет?) Цитата:
alex_60: оралман. из России. там видать не пригодился нигде.
Да так и было Цитата:
alex_60: вообще бы надо посерьезнее соответсвующим органам относиться к отбору оралманов. а то приедет вот такой подстрекатель,еще пацан по сути,
Вообще лялька Цитата:
alex_60: и начинает воду мутить,в наших краях нам это ни к чему. таких надо сразу,как в известном вчерашнем меме
В ваших краях это чьих? Тут башкиры тысячелетние жили по рассказам одного мужика в юбке Ты башкир? Наврядле Так что тебя надо выпнуть отседа как в меме)) Цитата:
maxsaf: Может он на задании оттуда - двойной агент?
Ну вооот Раскусили У меня задание было от ФСБ всех русских кому че не нравится здесь,за речку Уй отправить)) а ФСБ у себя таких на Камчатку отправляет картошку сажать)Цитата:
alex_60:
казахи хорошо живут.чего им дергаться.

Чтож ты ещё не там?
Там же все хорошо живут?
Каждый в доме с бассейном сразу)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 10:26
#3588
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Цитата:
abaika95:
А вы потомок английской королевы или нет?

Очень на это надеюсь, тоже надо бы тест сделать :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 10:27
#3589
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Цитата:
abaika95:
а ФСБ у себя таких на Камчатку отправляет картошку сажать)

Так вот почему у вас картошка дороже чем в Европе - все толковые овощеводы разьехались кто куда? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 12:00
#3590
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Цитата:
maxsaf:
Очень на это надеюсь, тоже надо бы тест сделать

Сделайте
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов)) Электрон с вами общаться перестанет
Цитата:
maxsaf:
Так вот почему у вас картошка дороже чем в Европе - все толковые овощеводы разьехались кто куда?

В том то и дело что толковые в Узбекистане сидят))) и походу в Европу товар отправляют)) а мы с Россией остались не удел
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 12:45
#3591
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Цитата:
abaika95:
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов)) Электрон с вами общаться перестанет

Ну почему не буду, очень даже буду.:-) Я не только с бабуинами, даже с вами вон общаюсь. :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 13:03
#3592
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Цитата:
elektron:
Я не только с бабуинами, даже с вами вон общаюсь.

Блин вы вот рады
А я страдаю общаться с бабуинами и даже с вами))
Тренировки никакой)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 13:24
#3593
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Цитата:
abaika95:
А я страдаю


бедненький ,исстрадался.
тогда "мем".
и ищи другую работу.
вопрос что ты можешь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 13:38
#3594
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Цитата:
alex_60:
бедненький ,исстрадался. тогда "мем". и ищи другую работу. вопрос что ты можешь.

Я людей лечу) и страдаю от этого когда попадают совсем не излечимые) страдаю.....
И ме-ме-мем можешь себе применить вместе с азером-башкиром-кончитой Юлием)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 19:15
#3595
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Цитата:
abaika95:
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов))

Так вроде все люди так или иначе потомки обезьян, даже королева - ниче плохого в этом не вижу )
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 20:21
#3596
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Красная песня ))

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 20:28
#3597
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Красная песня ))


любит садо мазо по мордасам.
оргазм наверное испытывает.
как и местный оралмал.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 23:38
#3598
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Перемотайте на 15:40, Куат уже на статью наговорил

:-x


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 23:45
#3599
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Если правоохранительные органы не отреагируют - завтра любой сможет это повторить безнаказанно.
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