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≡ Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от КВИ в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41795
Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от КВИ в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 21:25
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Участниками розыгрыша станут жители Костанайской области в возрасте от 18 лет, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 с 25 июня по 1 августа 2021 года. Розыгрыш будет проходить методом случайного выбора.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
920
Re: Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от...
Отправлено: 25.06.21 - 21:25
#1
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А разве данные о получивших первый компонент вакцины от COVID-19 где-то фиксируются кроме как в той организации (поликлинике), что проводят вакцинацию? Я например сомневаюсь... да, после полного курса есть данные на егов вроде... паспорт здоровья или как он там называется.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12129
Re: Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от...
Отправлено: 25.06.21 - 21:46
#2
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протестую.
что кто до 25 привился низшая каста?
переболевшим вообще надо по 11 айфону давать без розыгрыша.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10278
Re: Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от...
Отправлено: 25.06.21 - 21:56
#3
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Редакция вы могли более обширней статью на мутить? Просто не понятно. То врачи перебооевшим говорят не надо вакцину, то надо. Стою на границе мне врач голову морочит давай иди делай пцр, там есть "киоск" Сидит врач и берёт мазок с носа. И тут же какой то тип показывает в телефоне в электроном виде бумагу что он вакцинированый. И ему не надо уже проходить пцр. Вопрос. Почему врачи говорят что перебооевшим не надо делать укол а при прохождении границы нужно справка пцр. А вакцинированым уже не надо пцр. Им зелёный светофор. Непонятно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10921
Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от КВИ в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 22:02
#4
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Цитата:
alex_60:
переболевшим вообще надо по 11 айфону давать без розыгрыша.

Лучше бесплатный билет на один и тот же курорт :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10278
Re: Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от...
Отправлено: 25.06.21 - 22:08
#5
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Просто удивительно. Я сказал что болел. Врач на границе сказала это не че не значит. Вы можете теперь быть переносчиком вируса но при этом не болеть. А вакцинированый че? Логично же. Тоже может быть переносчиком и неболеть. Глав врач вы как то своим сотрудникам дайте нормальную инструкцию что ли.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10921
Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от КВИ в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 22:10
#6
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Цитата:
Vit:
Глав врач вы как то своим сотрудникам дайте нормальную инструкцию что ли.

Её не существует.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12129
Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от КВИ в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 22:22
#7
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Китай аннулировал поставку вакцин Украине из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по....
как обидно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10921
Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от КВИ в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 23:03
#8
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Цитата:
alex_60:
что та проголосовала в ООН за резолюцию по..

Интересно, сколько жизней они спасли или угробили этим решением?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2415
Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от КВИ в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 23:09
#9
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Цитата:
dandiv:
да, после полного курса есть данные на егов вроде... паспорт здоровья или как он там называется.

Ой, не знаю. После вакцинации пришла СМС-ка, что паспорт вакцинации можно увидеть на Егов, но там, как на заборе...
Цитата:
maxsaf:
Лучше бесплатный билет на один и тот же курорт

Говорят, в энтом годе курорты Баренцова моря в тренде. :lol:
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