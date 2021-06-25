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Vit:

Бац, девочка тонит на пляже, а кроме нас не кого нету. Я голову повернул, друзья сидять молчат Я кинулся вытащил.

Цитата:Оказывается, Вит, у тебя была запоминающаяся юность. Молодец (в прямом смысле этого слова). Для многих спасти человека или его душу - это единственная заслуга в жизни. А ты на этом не остановился, как видно.У меня тоже в детстве еще было, поехали зимой с сестрой,ей лет шесть было, я на два старше, в гости к дедушке. А у них река сразу за домом была, естественно замерзшая. А по реке стояли проруби, народ в них скот тогда поил, чтобы не таскать ведрами в сарай. Полыньи, конечно, замерзали и покрывались тонким слоем льда, который заметался снегом. Ну мы и бегали по льду реки пока сестра (в шубе) не попала в эту прорубь. Шуба намокла, тянет на дно... А у нас с ней раньше была игра - мы сцепимся пальцами рук, как замком, и крутим друг друга вокруг себя. И тут, видимо, рефлекс у меня сработал, я зацепился пальцами за ее пальцы и вытащил ее из проруби. И до сих пор она жива. До сих пор этот момент помню...