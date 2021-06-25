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≡ «Я плохо плаваю, но больше помочь было некому» - Рудничанин рассказал, как спасал тонущих детей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41795
«Я плохо плаваю, но больше помочь было некому» - Рудничанин рассказал, как спасал тонущих детей
Отправлено: 25.06.21 - 16:06
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14 июня в реке Тобол утонул подросток. Мальчик вместе со своим двоюродным братом купался в районе Алексеевки, где раньше был земснаряд. Подростки пытались спасти начавшую тонуть незнакомую им 11-летнюю девочку.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10276
Re: «Я плохо плаваю, но больше помочь было некому» - Рудничанин...
Отправлено: 25.06.21 - 16:06
#1
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Когда вы у меня интервью возьмете? За ковид могу. За детство.и подросковлсть. Сидим на пляже на тоболе, рядом "друзья" Пиво пьем. Все они "крутые" Сидят сказки расказыаают. Нам было около 18. Я скромный улыбаюсь. Бац, девочка тонит на пляже, а кроме нас не кого нету. Я голову повернул, друзья сидять молчат Я кинулся вытащил. Прошло много лет.Поьом когда мы стали взрослые. Они мне сказали. Офигеть! Скромный мальчик нас всех переплюнул.)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10276
Re: «Я плохо плаваю, но больше помочь было некому» - Рудничанин...
Отправлено: 25.06.21 - 20:01
#2
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Ещё 20 лет назад небыло НГ форумов Сайтов. . Ютубов. Тиктоков. Была простая жизнь. Я летом как всегда у дедушке огород полевал. Меня нашли и с огорода выдернули мои друзья а их во дворе дети которые пошли купатся с моим маленьким братом. Поехали. Они толком не че не могут сказать. Я чувствую плохое, начинаются руки трестись. Приехали на озеро, какие-то мужики ныряют, кого то ищят. Мне сразу сказали, там твой брат, Я так и понял . Я нырнул, очень, очень, очень глубоко. Я по дну проплыл и поямал ногу. С первого раза. Как будто он меня ждал. Вытащил. Сто раз делал дыхание ему на берегу. Пока не приехали врачи и меня не оттащили от трупа. Я последний кто держал в руках брата. Даже когда родители приехали, увидев меня поняли что у них больше нет сына.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2414
Re: «Я плохо плаваю, но больше помочь было некому» - Рудничанин...
Отправлено: 25.06.21 - 20:34
#3
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Цитата:
Vit:
Бац, девочка тонит на пляже, а кроме нас не кого нету. Я голову повернул, друзья сидять молчат Я кинулся вытащил.

Оказывается, Вит, у тебя была запоминающаяся юность. Молодец (в прямом смысле этого слова). Для многих спасти человека или его душу - это единственная заслуга в жизни. А ты на этом не остановился, как видно.
У меня тоже в детстве еще было, поехали зимой с сестрой,ей лет шесть было, я на два старше, в гости к дедушке. А у них река сразу за домом была, естественно замерзшая. А по реке стояли проруби, народ в них скот тогда поил, чтобы не таскать ведрами в сарай. Полыньи, конечно, замерзали и покрывались тонким слоем льда, который заметался снегом. Ну мы и бегали по льду реки пока сестра (в шубе) не попала в эту прорубь. Шуба намокла, тянет на дно... А у нас с ней раньше была игра - мы сцепимся пальцами рук, как замком, и крутим друг друга вокруг себя. И тут, видимо, рефлекс у меня сработал, я зацепился пальцами за ее пальцы и вытащил ее из проруби. И до сих пор она жива. До сих пор этот момент помню...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2414
«Я плохо плаваю, но больше помочь было некому» - Рудничанин рассказал, как спасал тонущих детей
Отправлено: 25.06.21 - 20:40
#4
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Да, забыл сразу написать, Руслану - огромнейший респект!!! Если бы все были такими людьми - в этом мире было бы гораздо меньше проблем.
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