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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 09:30
Цитата:
вполне может и такой вариант.
в нормальном случае в России
казахи хорошо живут.чего им дергаться.
maxsaf:
Может он на задании оттуда - двойной агент?
Может он на задании оттуда - двойной агент?
вполне может и такой вариант.
в нормальном случае в России
казахи хорошо живут.чего им дергаться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 10:24
Цитата:
Чтож ты ещё не там?
Там же все хорошо живут?
Каждый в доме с бассейном сразу)
maxsaf: Так вы потомок Чингисхана или нет?)А вы потомок английской королевы или нет?) Цитата:
alex_60: оралман. из России. там видать не пригодился нигде.Да так и было Цитата:
alex_60: вообще бы надо посерьезнее соответсвующим органам относиться к отбору оралманов. а то приедет вот такой подстрекатель,еще пацан по сути,Вообще лялька Цитата:
alex_60: и начинает воду мутить,в наших краях нам это ни к чему. таких надо сразу,как в известном вчерашнем мемеВ ваших краях это чьих? Тут башкиры тысячелетние жили по рассказам одного мужика в юбке Ты башкир? Наврядле Так что тебя надо выпнуть отседа как в меме)) Цитата:
maxsaf: Может он на задании оттуда - двойной агент?Ну вооот Раскусили У меня задание было от ФСБ всех русских кому че не нравится здесь,за речку Уй отправить)) а ФСБ у себя таких на Камчатку отправляет картошку сажать)Цитата:
alex_60:
казахи хорошо живут.чего им дергаться.
казахи хорошо живут.чего им дергаться.
Чтож ты ещё не там?
Там же все хорошо живут?
Каждый в доме с бассейном сразу)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 10:26
Цитата:
Очень на это надеюсь, тоже надо бы тест сделать
abaika95:
А вы потомок английской королевы или нет?
А вы потомок английской королевы или нет?
Очень на это надеюсь, тоже надо бы тест сделать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 10:27
Цитата:
Так вот почему у вас картошка дороже чем в Европе - все толковые овощеводы разьехались кто куда?
abaika95:
а ФСБ у себя таких на Камчатку отправляет картошку сажать)
а ФСБ у себя таких на Камчатку отправляет картошку сажать)
Так вот почему у вас картошка дороже чем в Европе - все толковые овощеводы разьехались кто куда?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 12:00
Цитата:
Сделайте
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов)) Электрон с вами общаться перестанет
Цитата:
В том то и дело что толковые в Узбекистане сидят))) и походу в Европу товар отправляют)) а мы с Россией остались не удел
maxsaf:
Очень на это надеюсь, тоже надо бы тест сделать
Очень на это надеюсь, тоже надо бы тест сделать
Сделайте
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов)) Электрон с вами общаться перестанет
Цитата:
maxsaf:
Так вот почему у вас картошка дороже чем в Европе - все толковые овощеводы разьехались кто куда?
Так вот почему у вас картошка дороже чем в Европе - все толковые овощеводы разьехались кто куда?
В том то и дело что толковые в Узбекистане сидят))) и походу в Европу товар отправляют)) а мы с Россией остались не удел
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 12:45
Цитата:
Ну почему не буду, очень даже буду. Я не только с бабуинами, даже с вами вон общаюсь.
abaika95:
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов)) Электрон с вами общаться перестанет
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов)) Электрон с вами общаться перестанет
Ну почему не буду, очень даже буду. Я не только с бабуинами, даже с вами вон общаюсь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 13:03
Цитата:
Блин вы вот рады
А я страдаю общаться с бабуинами и даже с вами))
Тренировки никакой)
elektron:
Я не только с бабуинами, даже с вами вон общаюсь.
Я не только с бабуинами, даже с вами вон общаюсь.
Блин вы вот рады
А я страдаю общаться с бабуинами и даже с вами))
Тренировки никакой)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 13:24
Цитата:
бедненький ,исстрадался.
тогда "мем".
и ищи другую работу.
вопрос что ты можешь.
abaika95:
А я страдаю
А я страдаю
бедненький ,исстрадался.
тогда "мем".
и ищи другую работу.
вопрос что ты можешь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 13:38
Цитата:
Я людей лечу) и страдаю от этого когда попадают совсем не излечимые) страдаю.....
И ме-ме-мем можешь себе применить вместе с азером-башкиром-кончитой Юлием)
alex_60:
бедненький ,исстрадался. тогда "мем". и ищи другую работу. вопрос что ты можешь.
бедненький ,исстрадался. тогда "мем". и ищи другую работу. вопрос что ты можешь.
Я людей лечу) и страдаю от этого когда попадают совсем не излечимые) страдаю.....
И ме-ме-мем можешь себе применить вместе с азером-башкиром-кончитой Юлием)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 19:15
Цитата:
Так вроде все люди так или иначе потомки обезьян, даже королева - ниче плохого в этом не вижу )
abaika95:
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов))
Главное чтобы не оказалось что вы окажитесь потомком австралийских бабуинов))
Так вроде все люди так или иначе потомки обезьян, даже королева - ниче плохого в этом не вижу )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 20:21
Красная песня ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 20:28
Цитата:
любит садо мазо по мордасам.
оргазм наверное испытывает.
как и местный оралмал.
maxsaf:
Красная песня ))
Красная песня ))
любит садо мазо по мордасам.
оргазм наверное испытывает.
как и местный оралмал.
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