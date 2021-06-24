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«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41795
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:12
С 22 июня 1941 года Кустанайская область оказалась в тыловой зоне. 22 июня в Кустанае проведен общегородской митинг, где участвовали до 10 000 человек. 23-24 июня прошли митинги на предприятиях, в городских кварталах. Все выступающие заверяли о готовности вести борьбу с фашизмом, коллективы брали обязательства самоотверженно трудиться. В первые 20 минут после митинга судебных работников в Фонд обороны Родины внесли облигаций на 7 000 рублей.
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«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 21:21
Кстати Йанг зацени вывеску тут
На двух языках уже зачёт
Но на казахском мелким шрифтом а на русском крупном
Это стиль такой как у супермаркета смолл ? Или супермаркет просто ценит опыт предков?))
Только немного наоборот
На двух языках уже зачёт
Но на казахском мелким шрифтом а на русском крупном
Это стиль такой как у супермаркета смолл ? Или супермаркет просто ценит опыт предков?))
Только немного наоборот
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7181
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 21:50
Цитата:
Видно у вас чувство такта вообще отсутствует?Цитата:
В ту же корзину.Цитата:
Ну Гагарина и кучу всего ещё переименовали же, или это не история города?.
abaika95:
А вы за чью жопу болеете ?
А вы за чью жопу болеете ?
Видно у вас чувство такта вообще отсутствует?Цитата:
abaika95:
Тебе как форумной шавке
Тебе как форумной шавке
В ту же корзину.Цитата:
abaika95:
Кто-то Баймагамбетова переименовывает?
Кто-то Баймагамбетова переименовывает?
Ну Гагарина и кучу всего ещё переименовали же, или это не история города?.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2747
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 01:08
Знатно трудились наши предки, память и хвала им!
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 10:32
Цитата:
У Алисы которая пишет про "жопу" оно есть а я спросивший у нее, ее же вопрос по сути, уже не имею этого чувства?))
Да вполне двойные стандарты во всей красе)) а вы ещё чето про американские лицемерные стандарты писали))
Цитата:
В туже корзину плевать
Цитата:
А что Гагарин имеет отношение к городу или к области?
elektron:
Видно у вас чувство такта вообще отсутствует?
Видно у вас чувство такта вообще отсутствует?
У Алисы которая пишет про "жопу" оно есть а я спросивший у нее, ее же вопрос по сути, уже не имею этого чувства?))
Да вполне двойные стандарты во всей красе)) а вы ещё чето про американские лицемерные стандарты писали))
Цитата:
elektron:
В ту же корзину
В ту же корзину
В туже корзину плевать
Цитата:
elektron:
Ну Гагарина и кучу всего ещё переименовали же, или это не история города?.
Ну Гагарина и кучу всего ещё переименовали же, или это не история города?.
А что Гагарин имеет отношение к городу или к области?
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 10:57
Цитата:
Не-а, не имеет. Как и космос вцелом к Казахстану. Просто ступени ракеты можно сбрасывать не боясь никого зашибить случайно, ну и посадка проще. Без обид, но обьективно это правда.
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2021 - 11:04]
abaika95:
А что Гагарин имеет отношение к городу или к области?
А что Гагарин имеет отношение к городу или к области?
Не-а, не имеет. Как и космос вцелом к Казахстану. Просто ступени ракеты можно сбрасывать не боясь никого зашибить случайно, ну и посадка проще. Без обид, но обьективно это правда.
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2021 - 11:04]
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 11:56
Цитата:
Без обид но космос имеет отношение,и улица если по справедливости не истеря но осталась в костанае))
Только вот локально какое отношение имеет Гагарин к региону? Никакого
А Баймагамбетов прямое
Цитата:
А что тут обижаться
Казахстан огромная незаселенная страна
Тут хоть станцию МКС сбрасывай как в океан
Мало кто заметит
Когда возле населенных пунктов ступени падают тут вопрос другой
Государство должно вмешаться
maxsaf:
Не-а, не имеет. Как и космос вцелом к Казахстану.
Не-а, не имеет. Как и космос вцелом к Казахстану.
Без обид но космос имеет отношение,и улица если по справедливости не истеря но осталась в костанае))
Только вот локально какое отношение имеет Гагарин к региону? Никакого
А Баймагамбетов прямое
Цитата:
maxsaf:
Просто ступени ракеты можно сбрасывать не боясь никого зашибить случайно, ну и посадка проще. Без обид, но обьективно это правда.
Просто ступени ракеты можно сбрасывать не боясь никого зашибить случайно, ну и посадка проще. Без обид, но обьективно это правда.
А что тут обижаться
Казахстан огромная незаселенная страна
Тут хоть станцию МКС сбрасывай как в океан
Мало кто заметит
Когда возле населенных пунктов ступени падают тут вопрос другой
Государство должно вмешаться
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 20:05
Цитата:
Ну так и уберите ее тогда. Кто в доме хозяин?
abaika95:
не истеря но осталась в костанае)) Только вот локально какое отношение имеет Гагарин к региону? Никакого
не истеря но осталась в костанае)) Только вот локально какое отношение имеет Гагарин к региону? Никакого
Ну так и уберите ее тогда. Кто в доме хозяин?
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 20:09
Цитата:
Какое?
abaika95:
Без обид но космос имеет отношение
Без обид но космос имеет отношение
Какое?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12128
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 25.06.21 - 20:10
Цитата:
ты кого спрашиваешь?
у него то гражданства нет,
оралмал пока.
maxsaf:
Ну так и уберите ее тогда
Ну так и уберите ее тогда
ты кого спрашиваешь?
у него то гражданства нет,
оралмал пока.
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