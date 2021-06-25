Отправлено: - 17:52

Vit:

хочу что бы ты за вакцинировалась подделкой от "друзей" Из Америки.

Цитата:пока из официально одобренных ВОЗ вакцин у нас есть только китайский Синовак (не путать хаят ваксом). Видимо придется ею привиться.