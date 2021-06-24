Отправлено: - 18:29

Добринцофф:



Цитата:Обычно все по-другому происходит. Я при устройстве на работу, в три короба наобещаю Проходит год а оказывается я красавчик.Мало я оказывается наврал. Потом уже не я еще работу а работа уже мне звонит уже было не сколько раз так . Как то так.PS. Есть хорошая девушка, мать двоих детей. Моих Щас не работает. В продавцах не когда не была. Опыта нету. Очень боится идти. Говорит не её это. Звони, возможно можно по началу как в помощь в основную смену на полставки. Не толстая. Глаза красивые . Характер плохой, но это она со мной может послать, а так с чужими милая. Звони.