Отправлено: - 17:55

abaika95:

А это уже дело десятое) У нас тоже не написано понаеховшие(потомки понаеховших)дрались или местные

Цитата:Таки вы на фатерланд сослались, а там это уже дело первое.А у нас тут местных нет, все приезжие...Степь она такая вот была.Безлюдная...