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Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
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Я робот(Пользователи)
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- 41794
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 15:10
Подозреваемый уже задержан и водворен в изолятор временного содержания. Управление полиции областного центра проводит досудебное расследование.
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Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 15:10
На улицах - режут, через день,
Полиция, раз в недедю - стреляет.
Теперь уже - убивают, на пляжах.
А абайка - рассуждает...
Полиция, раз в недедю - стреляет.
Теперь уже - убивают, на пляжах.
А абайка - рассуждает...
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 15:39
21 июня три человека пострадали при стрельбе в Берлине
18 июня немецкое депутаты обеспокоены насилием в отношении проводников поездов в Германии
18 июня выстрелы в центре Эспекальма(северный Рейн),двое погибших
17 июня 60 полицейских пострадали при столкновениях с леворадикалами в Берлине
7 июня неизвестные совершили поджог полицейского участка в Бремене
5 июня нападение на граждан Германии в Зальцбурге 10 пострадавших
27 мая нападение на банк в Берлине,ранен один человек
22 мая в Берлине оскорбили и избили еврея в Кипе....
Да Дракон из Германии правильно подчеркнул
Режут, убивают,насилуют,грабят почти каждый день
18 июня немецкое депутаты обеспокоены насилием в отношении проводников поездов в Германии
18 июня выстрелы в центре Эспекальма(северный Рейн),двое погибших
17 июня 60 полицейских пострадали при столкновениях с леворадикалами в Берлине
7 июня неизвестные совершили поджог полицейского участка в Бремене
5 июня нападение на граждан Германии в Зальцбурге 10 пострадавших
27 мая нападение на банк в Берлине,ранен один человек
22 мая в Берлине оскорбили и избили еврея в Кипе....
Да Дракон из Германии правильно подчеркнул
Режут, убивают,насилуют,грабят почти каждый день
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 16:04
Цитата:
Понаехавшие в фатерланд,али местные?
abaika95:
Да Дракон из Германии правильно подчеркнул Режут, убивают,насилуют,грабят почти каждый день
Да Дракон из Германии правильно подчеркнул Режут, убивают,насилуют,грабят почти каждый день
Понаехавшие в фатерланд,али местные?
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 17:04
Цитата:
А это уже дело десятое)
У нас тоже не написано понаеховшие(потомки понаеховших)дрались или местные
urmas:
Понаехавшие в фатерланд,али местные?
Понаехавшие в фатерланд,али местные?
А это уже дело десятое)
У нас тоже не написано понаеховшие(потомки понаеховших)дрались или местные
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 17:55
Цитата:
Таки вы на фатерланд сослались, а там это уже дело первое.
А у нас тут местных нет, все приезжие...
Степь она такая вот была.
Безлюдная...
abaika95:
А это уже дело десятое) У нас тоже не написано понаеховшие(потомки понаеховших)дрались или местные
А это уже дело десятое) У нас тоже не написано понаеховшие(потомки понаеховших)дрались или местные
Таки вы на фатерланд сослались, а там это уже дело первое.
А у нас тут местных нет, все приезжие...
Степь она такая вот была.
Безлюдная...
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 18:06
Всегда считал, что слово понаехОвшие образовалось от слова ехАть, оказывается не так))))
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 18:10
Цитата:
Ну так мы ехоли,ехоли,
И ,наконец приехоли.
А впереди еще латынь отсвечивает...
гражданин СССР:
Всегда считал, что слово понаехОвшие образовалось от слова ехАть, оказывается не так))))
Всегда считал, что слово понаехОвшие образовалось от слова ехАть, оказывается не так))))
Ну так мы ехоли,ехоли,
И ,наконец приехоли.
А впереди еще латынь отсвечивает...
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 18:15
Цитата:
пр... к. ид... т.
abaika95:
21 июня три
21 июня три
пр... к. ид... т.
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 18:16
Цитата:
Дааа... Печалька))
urmas:
А впереди еще латынь отсвечивает...
А впереди еще латынь отсвечивает...
Дааа... Печалька))
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 18:25
Цитата:
Да все - знают...
alex_60:
пр... к. ид... т.
пр... к. ид... т.
Да все - знают...
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 19:11
Цитата:
я раньше считал что оралманы приличные, культурные люди.
а оказалось то вот как.
или в семье не без урода, может так.
drakon:
Да все - знают...
Да все - знают...
я раньше считал что оралманы приличные, культурные люди.
а оказалось то вот как.
или в семье не без урода, может так.
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 19:13
кстати переселение с юга, оралманы на севере.
это все еще проявится. или уже проявляется.
напряжение в обществе не бесконечно.
это все еще проявится. или уже проявляется.
напряжение в обществе не бесконечно.
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