Прогноз на 5 дней
переменная облачность+27°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 36% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41794
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 15:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемый уже задержан и водворен в изолятор временного содержания. Управление полиции областного центра проводит досудебное расследование.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22088
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 15:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улицах - режут, через день,
Полиция, раз в недедю - стреляет.
Теперь уже - убивают, на пляжах.
А абайка - рассуждает... 8-) :-o
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 15:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 июня три человека пострадали при стрельбе в Берлине
18 июня немецкое депутаты обеспокоены насилием в отношении проводников поездов в Германии
18 июня выстрелы в центре Эспекальма(северный Рейн),двое погибших
17 июня 60 полицейских пострадали при столкновениях с леворадикалами в Берлине
7 июня неизвестные совершили поджог полицейского участка в Бремене
5 июня нападение на граждан Германии в Зальцбурге 10 пострадавших
27 мая нападение на банк в Берлине,ранен один человек
22 мая в Берлине оскорбили и избили еврея в Кипе....
Да Дракон из Германии правильно подчеркнул
Режут, убивают,насилуют,грабят почти каждый день
Профайл
urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
112
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 16:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да Дракон из Германии правильно подчеркнул Режут, убивают,насилуют,грабят почти каждый день

Понаехавшие в фатерланд,али местные?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 17:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
urmas:
Понаехавшие в фатерланд,али местные?

А это уже дело десятое)
У нас тоже не написано понаеховшие(потомки понаеховших)дрались или местные
Профайл
urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
112
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 17:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А это уже дело десятое) У нас тоже не написано понаеховшие(потомки понаеховших)дрались или местные

Таки вы на фатерланд сослались, а там это уже дело первое.
А у нас тут местных нет, все приезжие...
Степь она такая вот была.
Безлюдная...
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
267
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 18:06
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда считал, что слово понаехОвшие образовалось от слова ехАть, оказывается не так))))
Профайл
urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
112
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 18:10
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Всегда считал, что слово понаехОвшие образовалось от слова ехАть, оказывается не так))))

Ну так мы ехоли,ехоли,
И ,наконец приехоли.
А впереди еще латынь отсвечивает... ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12124
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 18:15
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
21 июня три


пр... к. ид... т.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
267
Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...
Отправлено: 25.06.21 - 18:16
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
urmas:
А впереди еще латынь отсвечивает...

Дааа... Печалька))
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22088
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 18:25
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пр... к. ид... т.

Да все - знают...
8-) :-o
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12124
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 19:11
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да все - знают...


я раньше считал что оралманы приличные, культурные люди.
а оказалось то вот как.
или в семье не без урода, может так.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12124
Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Отправлено: 25.06.21 - 19:13
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати переселение с юга, оралманы на севере.
это все еще проявится. или уже проявляется.
напряжение в обществе не бесконечно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS